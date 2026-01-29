澤西市長簽令禁止ICE使用市府物業 還要上鎖預防

新澤西州第二大城澤西市(Jersy City)新任民主黨 市長索羅門(James Solomon)日前簽署行政命令，禁止美國移民 暨海關執法局(ICE )人員在市區內展開行動時使用市府所屬物業，藉此限制ICE人員行動。

這一項行政命令23日簽署。索羅門在當天舉辦的記者會上表示，大家在美國目睹到的是對家庭攻擊，澤西市將選擇一條不同的道路，選擇保護城市中的每一個人，包括移民。

此一行政命令禁止移民執法人員使用澤西市的停車場、空地、公園和車庫來處理被拘留者、設立行動基地或者進行其他工作；而且，市府官員務必會在市政物業上設置上鎖的大門等實體屏障，藉以限制聯邦人員進入。

索羅門表示，這項行政命令用以畫清界限。澤西市的資源、財產、人員和稅款都不會被用來對付該市區自己的居民。

他也提到，澤西市府將與服務移民的非營利組織合作，告知市府官員和當地居民，一旦與聯邦移民當局接觸時持有哪些權利。

所羅門1月初就任澤西市市長，接替卸任前市長富洛普(Steven Fulop)；簽署限制ICE人員的行政命令是上任後第一波動作之一。

民主黨國會眾議員拉麥克艾弗(LaMonica McIver)表示，澤西市最新行政命令將有助於抵制殘忍對待社區居民的ICE官員，大家需要索羅門和州議會保護居民免受聯邦政府侵害的領導人。

另一位民主黨國會眾議員梅能德斯(Rob Menendez)也公開支持澤西市這項行政命令；他說，川普對於ICE將非犯罪份子作為執法目標等移民執法作為撒謊，ICE的資料顯示，他們所拘留的那些與家人和社區分離的人並非罪犯。