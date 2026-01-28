臺山寧陽會館春節團年宴溫情舉行

我的頻道

費城訊／圖文：彭林
寧陽四科職員與各大僑團僑領合影。二排右5、6為伍炳炎、麥健永
1月24日晚，臺山寧陽會館在聚福金閣酒家舉辦馬年春節團年宴會。100多名臺山鄉親與各界嘉賓歡聚一堂，共慶新春佳節，在濃鬱的家鄉氛圍中暢敘鄉情，展望未來。

主席麥健永感謝鄉親們冒著寒冷的天氣前來團年，並對到場的嘉賓一一做了介紹。他表示，寧陽會館不僅是臺山鄉親在海外溫暖的家，更是連接鄉誼、傳承中華文化的重要橋梁。新的一年，會館將繼續秉持創會宗旨，團結廣大僑胞，為家鄉建設和中美友好貢獻力量。

主席伍炳炎表示，團年宴充滿溫情，不僅是親情的聚會，也慰藉了海外遊子的思鄉之情，更展現了臺山僑胞團結奮進、愛國愛鄉的精神風貌，彰顯了中華文化在海外的強大生命力與凝聚力。

鄉音無改，鄉情濃鬱。宴會上，熟悉的臺山方言此起彼伏，成為當晚最動聽的旋律。大家圍坐一堂，品嘗著兼具臺山風味與佳節寓意的傳統美食，一道道菜餚承載著濃濃的家鄉記憶。席間，眾人互致問候，交流著過去一年的生活點滴與對故鄉的思念，場面溫馨感人。

寧陽舞蹈隊姐妹們帶來了精彩的表演，活力綻放。嘉賓們的踴躍獻唱更是將氣氛一次次推向高潮。表演不僅營造了熱烈的節日氛圍，更讓嘉賓們在參與中加深了對臺山僑鄉文化的認同。整場宴會始終洋溢著歡樂、和諧與希望的氣氛。直到深夜，鄉親們仍依依不捨，互道珍重，約定來年再聚。

