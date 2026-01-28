我的頻道

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

馬踏祥雲送福來-費城安良工商會新春團年宴

費城訊／圖文：彭林
安良新春團年合影。後排站立者右1-3為：徐福群、麥健永，洪門主席朱秀瓊
1月23日晚，費城安良工商會假東北區蓮旺酒家，舉辦馬年新春團年宴會。協勝、洪門及華埠各社團嘉賓，大費城華人社團聯席會議秘書長吳日強，前秘書長黃偉星、張天晨出席，近百人歡聚一堂，共慶馬年新春佳節，現場洋溢著濃厚的節日氣氛。

會長麥健永向全體會員和嘉賓致以新春祝福。他表示，過去一年中，安良在服務僑胞、促進商貿、傳承中華文化等方面取得了顯著成績，感謝各界長期以來的支持。他還說，安良購買了位於Castor Ave的地王廣場作為會址，展望馬年，安良將為會員開拓更多商機，積極投身社區公益，維護僑胞合法權益。

會長徐福群表示，春節團年宴是公會的重要年度盛事，不僅讓會員們感受到濃厚的家鄉年味，更為僑胞提供了交流合作的寶貴平臺。祝福會員嘉賓們馬年鴻運來，笑口常開，好運常在。

僑學界秘書長吳日強向嘉賓們拜年，高度評價安良百餘年來對僑社發展和社區建設的貢獻，稱贊其為團結華人、融入主流社會的典範，肯定了安良在促進中美經貿文化交流、支持祖國建設方面發揮的積極作用。

安良工商會成立於1893年，是北美歷史最悠久的華人社團之一，長期以來在維護僑益、促進經濟、慈善公益等方面卓有建樹。此次團年宴的成功舉辦，再次展現了華人社區的凝聚力與活力，為新春佳節增添了喜慶祥和的氣氛。

華人 費城 華埠 春節

