費城父遭ICE關5個月 選擇全家遣返玻利維亞

編譯周芳苑／綜合報導

費城的玻利維亞裔48歲移民阿吉拉爾(Johny Merida Aguilara)去年在交通攔截時，被海關暨移民執法局(ICE)以違反移民法為由逮捕，拘留近5個月，在長期照顧5歲腦癌兒子及諸多坎坷下，決定放棄續留美國，接受被遣返祖國，他的妻子和三個美國公民子女將隨行離境。

阿吉拉爾被拘留且無法工作，他的妻子和孩子們經濟狀況日益惡化。

阿吉拉爾的兒子賈爾(Jair)罹癌，另患有自閉症和嚴重飲食障礙，必須以塑膠注射器餵食兒童營養液維生，通常只接受父親餵食；阿吉拉爾去年被逮捕時已在美非法居住近20年。

阿吉拉爾的妻子安特扎納(Gimena Morales Antezana)為全天候照顧癌兒 2020年不得不停止工作，如今再也負擔不起房租、水和暖氣費。夫婦倆育有二男一女，女兒13歲，兒子各7歲、5歲，都是在美國出生的公民。

安特扎納一直尋求合法途徑留在美國，迄今未被驅逐出境，但已計畫本月和孩子們自願離境。阿吉拉爾的確切遣返時間尚不確定。

阿吉拉爾家庭律師范登伯格(John Vandenberg)在美國第三巡迴上訴法院勝訴，該法院去年9月30日下令暫時阻止阿吉拉爾被驅逐出境。另外也代表阿吉拉爾妻子申請為人口販運受害者及其家人提供入籍途徑的T簽證，但迄今政府仍未透露何時審理。

阿吉拉爾夫婦根據2024年提出的庇護申請而獲准在美合法工作，如果申請獲准，兩人將有機會永久居留美國，然而川普政府讓該類申請難度升高。

阿吉拉爾在美國沒有犯罪紀錄，玻利維亞也提供文件證明他在該國無犯罪紀錄；但此前曾被驅逐出境，留在美國難上加難。 他2008年試圖從聖地牙哥以東進入美國，被移民官員遣返墨西哥，隨後幾乎馬上秘密越境返美。

