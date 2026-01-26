佯裝公安詐騙 費城FBI籲中國留學生提高警覺

聯邦調查局(FBI )費城分局的外勤辦公室表示，近來詐騙 份子持續冒充中國公安人員在費城地區活躍，鎖定中國學生為主的國際留學生，謊稱他們涉嫌金融犯罪而恫嚇威脅、進而騙取金錢，中國留學生 應提高警覺、慎防受騙。

FBI指出，2022年以來，不法份子冒充中國公安，聯繫在費城大專院校就讀的中國留學生，謊稱他們涉嫌在中國犯下金融罪行，正被調查，必須支付費用才能避免被捕；這類詐騙持續增加。

冒牌中國公安行騙時往往告訴受害者，他們的個人資訊與某一金融詐騙案牽扯在一起，而後將電話轉接到聲稱正在調查受害者的中國省級公安部門，接下來，冒牌公安會詳述犯罪行為，並向受害者施壓、要求他們返回中國受審、威脅予以逮捕，還強迫他們允許24小時接受視訊音訊監控、最後命令他們對涉嫌案件保密不語。

FBI稱，受害中國留學生被要求匯款到中國銀行帳戶、或者通過加密貨幣付款，藉以證明清白或繳納保釋金、並且避免被遣返中國。

FBI費城分局負責人雅各布斯(Wayne A. Jacobs)說，這些騙局造成的傷害遠不止於財務損失，FBI將繼續與學術界、執法部門和公眾密切合作，找出受害者並且為他們提供所需要的資源。

FBI曾於2025年公布一名涉嫌參與這起多年冒牌公安騙局的嫌犯照片；該男子當時並未被聯邦調查局公佈姓名，直到去年1月他仍因涉嫌而被通緝。

任何人如果是這些詐騙案的受害者，應向網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center)或者當地聯邦調查局外勤辦事處舉報。

除了向執法單位舉報，受害者也應該向被威脅付款時所往來的支付服務提供者提報詐騙案、進而聯繫金融機構停止或撤銷付款、並且向校園安全部門或公共安全辦公室提報可疑活動，以助破案。