新州長一上任就宣布凍結電費費率 暫停受理漲價案

新澤西州長薜瑞爾(Mikie Sherrill)20日宣誓就職。(路透)

新澤西州 電價節節上漲，新當選州長薜瑞爾(Mikie Sherrill)日前宣誓就職後馬上宣布凍結電費 費率，競選承諾如實兌現；但專家提醒，此做法充滿挑戰而且未必合法。

薜瑞爾就職典禮20日在紐瓦克表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center)舉行，她在就職演說中稱，「首先，我將發布行政命令，授權新州 公共事業委員會(New Jersey Board of Public Utilities)暫停受理公用事業公司新提出的費率上漲申請，並將凍結費率上漲，最終為家家戶戶減輕能源費用負擔。」

薛瑞爾一邊演說一邊簽署行政命令。

接著，薜瑞爾簽署第二項行政命令，指示公共事業委員會啟動新的太陽能和儲能發電計畫招標，並對天然氣和核能發電進行現代化改造，以長期降低電力成本，遏止電費成本飆漲。

第一項行政命令請求公共事業委員會使用「居民通用帳單抵免」(residential universal bill credits)以抵消因賓州-澤西-馬里蘭互聯電網 (Pennsylvania-Jersey-Maryland / PJM Interconnection)所導致的電價上漲。

然而，專家表示，薛瑞爾降低能源成本和電費的理想充滿挑戰。曾在聯邦能源管理委員會(Federal Energy Regulatory Commissio)工作的律師紐沃爾(Adrian D. Newall)在能源業服務25年，她說，全面凍結電價可能不合法，此外，新州付費使用的大部分電力來自PJM容量拍賣，新任州長可能無法控制，這不是簡單口號就能解決的問題。

公共事業委員會稱，電力需求大增主要來自區域電網覆蓋州的資料中心快速發展，PJM預計資料中心將佔預期電力需求成長 70%，而資料中心目前約佔總用電量 4%，預計2030 年將成長兩倍。

新州公共事業委員會去年夏季為因應電價高漲而批准四家電力分銷公司電費延期支付計畫，用電量最高的7、8月帳單自動減免30元，但用戶9 月起按月支付10元附加費以償還先前延付的60元成本，將持續到今年2月，不算是凍結電價。

新州最大電力公司PSE&G讚賞薛瑞爾對解決電價問題如此重視；該公司聲明稱，新州超過40%電力依賴外州，還將續增，必須採取措施保障居民長期能源供應的可靠性和成本效益。