賓州長：賀錦麗團隊質疑我是以國雙面諜

賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在即將出版的回憶錄中披露，2024年民主黨 總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris)競選團隊在遴選副手人選時，曾詢問他是否「曾為以色列擔任雙面間諜」。

根據紐約郵報報導，夏皮羅在新書「Where We Keep the Light」寫道，該問題是由前拜登政府白宮法律顧問雷穆斯(Dana Remus)在背景調查過程時提出，身為猶太 人的夏皮羅表示，他當場告訴對方，這樣提問令人感到被冒犯，但雷穆斯則回應說，「我們必須問。」

夏皮羅形容，這類問題反映出一種反猶太刻板印象，即認為猶太政治人物，甚至猶太人本身，對以色列的忠誠高於對美國的忠誠，他在書中寫道，這類提問顯示「副總統身邊某些人的心態。」

部分觀察人士認為，現年52歲的夏皮羅，可能成為2028年民主黨總統提名的人選。他在書中還進一步揭露，賀錦麗曾當面詢問夏皮羅是否願意為他過去批評校園反猶集會的言論「道歉」。

夏皮羅對此表示拒絕，並提到他捍衛言論自由，但部分校園示威已超出和平範疇，「我相信言論自由，並會全力捍衛它。校園中大多數的言論，即便我不同意，仍是和平的，而且受到憲法保障，但有些並非如此，」他說。夏皮羅過去也曾公開抨擊賀錦麗在其回憶錄「107 Days」中對他的描述。

該書於去年出版，書中指稱夏皮羅過度在意副總統職位的禮遇，包括詢問位於海軍天文台的官邸有幾間臥室，以及是否能向史密森學會借展賓州藝術品。對此，夏皮羅上月接受「大西洋月刊」(The Atlantic)訪問、被問及賀錦麗的說法時反問說，「那完全是胡說八道。」

他並批評說，「她只是想賣書、替自己開脫，」隨後又收回後半段說法並稱那樣的說辭「其實不恰當。」「Where We Keep the Light」預定於1月27日出版。