普林斯頓奔馳車行 迎新春佳節提供優惠利率1.40%起

賴仁禧 Paul Lai

位於新州 普林斯頓的Mercedes-Benz 奔馳車行自1982年創立以來，一直由原創辦人經營，擁有超過四十年的專業歷史。秉承著為客戶的優質服務得到大家一致好評，其資深的銷售員賴先生（Paul Lai）在此車行負責銷售工作已逾二十年，竭誠為客戶提供專業與安心的購車服務。希望大家前來試車購買！

奔馳（Mercedes-Benz）是一個享譽全球的德國 豪華汽車品牌，以其卓越的工藝、創新技術和舒適性著稱。其豪華與舒適性，安全特性，品牌聲譽，價值及精湛的性能技術為華人 朋友們所認可和稱讚。

新年之際，普林斯頓奔馳車行特別為前來店洽詢或試駕的客戶備有精美小禮品致贈，誠摯歡迎大家惠顧！賴先生（Paul Lai）會親自陪同安排新車試駕或奔馳原廠認證中古車（Certified Pre-Owned Vehicle）鑑賞。各式車款包括：敞篷車、兩門跑車、四門轎車、SUV越野車、油電混合與節能車款等。

在貸款 方面，奔馳原廠金融公司目前提供極具競爭力的利率 方案：新車貸款1.40%（2年），3.99%（3–4年），5.99%（5-6年），部分認證中古車亦享有低利率方案。

若您對車款、配備或購車流程有任何疑問，歡迎隨時來電或訊息洽詢。

www.mbprinceton.com ；電話（609）771-8040 ext 2230；手機（609）775-5300；電子郵箱[email protected]