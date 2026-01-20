涉趕走非裔 新州克拉克鎮前官員挨告

克拉克鎮前鎮長博納科索(Sal Bonaccorso)。(克拉克鎮臉書截圖)

新澤西州檢察長辦公室(New jersey Attorney General's Office)在州高等法院提起訴訟，指控克拉克鎮(Clark)前鎮長和警察局高層下令警員將非裔 趕到鎮外、並指示採取必要的警務措施，明顯歧視少數族裔。克拉克鎮前鎮長博納科索(Sal Bonaccorso)、警察局長馬托斯(Pedro Matos)和警務總監格雷迪(Patrick Grady)被列為被告。

新州 民權廳(Division of Civil Rights)提交的訴狀稱，博納科索以對黑人的種族歧視 性詞語指示克拉克警局領導層「把那些幽靈趕到鎮外」，他先前也曾被控使用這些言詞。

面對訴訟，博納科索以簡訊回應稱「簡直胡說八道！」

現任克拉克鎮長阿爾巴內塞(Angel Albanese)稱這起訴訟毫無根據，並指責本月即將卸任的新州檢察長普拉特金(Matthew Platkin)玩弄政治；她說，近十年前少數警局員工說出應受譴責的言論，而在聯合郡檢察官辦公室(Union County Prosecutor’s Office)監管五年多後，該鎮重獲對警局的控制權。

專家統計分析顯示，克拉克鎮非裔和西班牙裔司機被攔停比例遠高於白人司機；鎮府並策略性的將執法重點放在非裔和西班牙裔人口比例較高的城鎮。

檢方稱，2015至2020年數據顯示，非裔駕駛員在交通攔截中被搜查機率是白人駕駛的3.7倍；西裔駕駛被搜查機率是白人2.2倍。

普拉特金稱，克拉克公開種族歧視和歧視性執法行為違反新州民權法和州憲法。

這起訴訟是以2015到2025年3月的十年調查為基礎。

1993年到2000年擔任克拉克鎮長的埃倫波特(Robert Ellenport)坦言，一直有人投訴該鎮非裔司機比白人司機更容易因輕微違規行為而被開罰單，任內曾致力解決問題。

博納科索2025年1月承認濫用職權，利用鎮府資源為其他的私人園林綠化公司謀利、並在施工許可證申請時偽造簽名，免蹲牢但被迫辭職、判處三年緩刑，而且終身禁止擔任公職。

2022年新州媒體NJ Advance Media披露，一名密報者錄製博納科索、馬托斯等人粗俗貶低非裔，鎮府支付40萬元封口費，之後博納科索便頻受批評。