新州州長將就職 要求公務員辭職掀波

新州 新當選州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)就職典禮下周登場，新州最大公務員工會CWA官員稱，薛瑞爾交接團隊近日要求州府員工提交辭職信，其中包括數千名被工會保護的人員，引發憤怒和擔憂。

薛瑞爾交接團隊發言人希金斯(Sean Higgins)對媒體澄說，即將上任的民主黨 新州長無意要求州府員工大規模辭職，只涵蓋民選首長指派任命、任期不固定的政務官。

問題在於，新州公務員委員會(Civil Service Commission)在即將卸任的民主黨州長墨菲(Phil Murphy)執政期間無意中向薜瑞爾交接團隊提供該州勞動力的不正確資訊，有關官員正致力釐清。

希金斯聲明表示，基於所收到的訊息提出(辭職)要求，這是交接期間的標準流程；訊息有一些不一致之處，正在進行核實。

新州媒體NJ Advance Media稱，官員過去曾表示，新任州長就職前要求政務官提辭呈是常見做法。然而CWA領導人表示，薛瑞爾的要求遠不止於此，涉及數千名享有工會保護的正式員工。

CWA於13日告知受影響員工，即使各部門負責人聲稱辭職信截止日期是1月14日，他們也不該提辭呈。

工會代表稱，這一切可能只是文書錯誤，CWA和薛瑞爾的交接團隊正致力解決。

事情起因是，薛瑞爾交接團隊負責人杜塞特(Kellie Doucette)致函墨菲政府，要求各部門負責人通知非正式員工在內的受影響員工提交辭職信。

但工會領導人稱，在職至少三年的非正式員工享有工作保障，不得無故解雇。CWA另聲明稱，非正式員工即使工作不滿三年也有保障，確保在紀律處分或辭職方面循正當程序。

目前尚不清楚有多少員工被錯誤要求辭職。

根據公務員委員會(Civil Service Commission) 2024年報告，新州約有6萬4000名州府員工，其中包括1萬3700名非正式員工。

這次交接團隊失誤大規模要求辭職的行動引發州府員工對薛瑞爾不滿。