新州新法 允許衛生廳自行制定接種政策

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州議員剛通過新法案，授權州衛生廳(Department of Health)增採美國疾病防治中心(CDC)疫苗專家小組之外的專家建議。（美聯社）
就在聯邦疫苗政策大轉變之際，新澤西州議員剛通過新法案，授權州衛生廳(Department of Health)增採美國疾病防治中心(CDC)疫苗專家小組之外的專家建議。

家長權益組織和共和黨議員強烈反對這項法案，稱衛生廰試圖成為疫苗的唯一權威、並剝奪家長決定權。支持者反駁稱，家長仍可自主決定該讓子女接種哪些疫苗。

共和黨州議員卡尼特拉(Paul Kanitra)在投票會議上指責說，法案攻擊聯邦專家並非基於科學考量，而是因為無法接受川普和強烈質疑疫苗安全性的專家小羅伯特甘迺迪(RFK Jr.)主導審查。

川普執政期間，CDC疫苗接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) 17名成員全部被撤換，遭公衛專家譴責。新成員採取與長期公衛建議相悖的行動，包括投票決定降低B肝疫苗的出生建議劑量。

2026年開始才五天，CDC宣布更重大的改革，削減建議的兒童疫苗類型。

新州官員不再完全信任聯邦疫苗接種政策。新州議會多數議員12日通過法案，要求衛生廳除參考CDC疫苗專家小組的指導意見，也可將美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)等國家認可醫學機構的建議納入考量。

該法案並要求健保公司承擔新州衛生廳所建議疫苗的全部費用。

有些議員表示，這項法案是意義重大的權力轉移，將原有權威機構移除，改由一個更不受審查、權力更集中於單一機構的系統接手。法案發起人則辯稱，共和黨議員散布假訊息。

支持者堅稱，新法案並未取消CDC疫苗專家小組的權威地位，而是增加CDC可依賴的其他機構。

新州衛生廳代理廳長布朗(Jeff Brown)說，新法案更靈活審視疫苗接種諮詢委員會的建議，並採取進一步措施；聯邦正在縮減以醫學為基礎、挽救許多生命的兒童免疫接種計劃，必須賦予新州衛生單位參考其他專家建議的權力。

東北公共衛生合作組織(Northeast Public Health Collaborative)也有動作，12日聲明拒絕接受CDC最近對兒童免疫接種計畫的修改，將繼續支持美國兒科學會的兒童疫苗接種計畫。

