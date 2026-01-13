新州州長墨菲簽署 公校課堂禁止學生用手機

學生在教室使用手機普遍，但越來越多學區採取限制使用政策。(路透)

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)上周簽署重大新法案，要求所有公立學區 制定政策禁止學生在課堂裡用手機。

墨菲在伯根郡的拉姆齊高中(Ramsey High School)簽署了該法案，一群高中生在場見證。此前近一年期間，他曾提議限制學生在校用手機。

墨菲1月20日將卸任，簽署在校禁用手機法案是任期結束前的最後活動之一；他在一群高中生面前說「真希望這項禁令很早以前就生效。」

拉姆齊高中一名高年級學生說，該校去年實施「無手機政策」，要求學生將手機放入上鎖袋子裡，堪稱成功。

墨菲說，手機禁令是消除課堂不必要干擾的更廣泛計畫之一。

新法案並未馬上禁止在新州 公校使用手機，相對的，指示州教育廳制定學校使用手機和社群媒體 的指導方針以供全州600多學區採用。

有些學校早已禁止學生在校用手機、或要求將手機鎖在儲物櫃或專用袋裡，政策不盡相同。新簽署法案旨在力求各區政策統一，確保學生課堂上不用手機或造訪社群媒體。

州議會去年12月22日投票表決時只有三票反對，順利通過法案；表決前前三個月，新州青少年社群媒體使用影響委員會(Commission on the Effects of Social Media Usage in Adolescents)要求所有學校禁止學生在校用手機和社群媒體。

紐約州也有類似法規9月生效，禁止學生上課時未經許可用手機和其他設備。

新的州指導方針適用幼兒園至12年級學生，僅限正常上課時間； 此外將指導各學區處理學生在校車上和學校組織活動中用手機和社群媒體的問題。

新法也允許申請豁免。學生若提供醫療專業證明顯示健康和福祉需要完全使用手機，便可豁免手機禁令。

新州教育廳針對15所特許學校在內的86個學區撥款98萬元以實施禁止6至12年級學生在校用手機和其他電子設備的政策，實施三周後，墨菲簽新法案。

新州有些學區已各自通過手機政策。新州第二大城澤西市(Jersey City)教育委員會2025年9月返校三周後批准禁止在教室用手機。