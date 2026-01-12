不滿經濟適用房新法 新州27鎮告州府違憲

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州前年簽署新的經濟適用房法令，旨在讓各市鎮規畫和履行經濟適用房義務的流程簡化、減少糾紛，但27城鎮指稱新法計算住房需求的公式違憲，因此提聯邦訴訟，另要求法官暫停高密度開發區畫分的最後期限，聯邦法院7日審理，新州這項重大改革面臨挑戰。

提告的27城鎮共組訴訟團體「地方領導人促進負責任規畫聯盟」(Local Leaders for Responsible Planning)。

參與訴訟的27城鎮包括伯根郡(Bergen County)的蒙特維爾(Montvale)、希爾斯代爾(Hillsdale)等至少7城鎮。

根據新法，新州各市鎮須於2025年12月 31日最後期限前達成住房協議；但公平住房中心(Fair Share Housing Center)聲明稱，目前近40城鎮未如期達成協議；有些爭議涉及對新法令惡意曲解，另有些爭議只為了小問題，可望未來幾個月內解決。

存有爭議的城鎮須在下一截止日期3月15日前，提交修訂後的住房計畫。

引發訴訟的經濟適用房法由新州州長墨菲(Phil Murphy)2024年簽署生效，廢除州府原有的住房委員會，改而建立新的住房政策制定和爭議解決機制、並且透過法院管理的方案來解決糾爭。

27城鎮去年提起訴訟，聲稱新法為地方政府帶來不公平的成本，試圖阻止實施。

公平住房中心倡議者表示，少數城鎮未按時完成住房協議，但新的經濟適用房政策正在發揮作用。截至去年底，約380個市政當局制定合規的住房計畫，全州各城鎮參與度達到前所未有的水平。該中心執行董事戈登(Adam Gordon)說，數十年來，新州經濟適用房體系一直備受拖延和訴訟困擾，新法有效率解決糾紛並讓大家真正開始建造維護經濟適用房。

包括查塔姆鎮(Chatham)等在內的多個城鎮2025年10月通過決議，反對主張放寬新州宗教團體和非營利組織經濟適用房建設規定的S4736新提案；一旦通過，將要求州內各地方規劃委員會批准符合其規定的特定房產改建為住宅項目。有人指出，該提案條款將嚴重侵犯市政自主權，並允許開發商繞過地方規畫程序。

加州保無證客商業駕照 聯邦扣1.6億補助款

漲汽油稅、降選民年齡 新州新法生效

供水系統含「軍團菌」 新州醫院2病人死亡

新州新法：用公共福利付房租 房東不得歧視

