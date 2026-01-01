新州最低時薪 今起調升至15.92元

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州將依法，自1月1日起將最低工資調漲0.43元至每小時15.92元。

新州州長墨菲(Phil Murphy)執政以來多次上調最低工資。2018年上任時，新州最低工資為每小時8.6元； 2019年時簽署法律，為逐年上調最低工資奠定基礎，藉此推升勞動者的經濟穩定性。

不過，這一次最新工資調漲並不適用所有工作崗位。有些領域的最低工資標準不同。

季節性雇主和小型企業主將被要求於2026年初提高最低工資，但其最低工資標準仍低於其他行業，將由每小時14.53元上調至15.23元。

1月1日起上調最低工資的其他類工作人員包括農業工人最低工資由每小時13.4元上調至14.2元；家庭護理員上調43美分、達每小時18.92元；小費收入者基本工資由每小時5.62元提高到6.05元。如果小費收入未達州最低工資標準，雇主須補差額。

新州勞工廳長艾薩羅-安傑羅(Robert Asaro-Angelo)稱許最低工資法是邁向經濟公平的重要一步。

該法案並要求根據消費者物價指數和美國勞工統計局數據進一步調高最低工資。

艾薩羅-安傑羅透過聲明表示，2018年以來新州最低工資幾乎翻倍，從而打造一個更強大、更公平的經濟。

然而，新州工商協會(New Jersey Business and Industry Association)表示擔憂；協會主席西克卡(Michele Siekerka)說，市場是決定薪資的最佳自然因素，過去五年許多入門級職位工資增長已超過每年1元漲幅。

支持薪資調升的企業主組織Business for a Fair Minimum Wage表示，調高薪資能促進經濟發展，因為工人購買力增強、帶動更多消費需求。紐瓦克服裝業者 Unionwear 老闆卡恩(Mitch Cahn)也支持表示，投資員工就能留住經驗豐富、技能嫻熟、效率高的員工，進而帶動業績。

新州 小費 新澤西州

延伸閱讀

新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

鄭博仁律師：用餐休息時間違規 工資訴訟最易觸發

資深房產顧問王芳談　2025年年底新州房產市場簡析

冬風暴來襲 全美6000航班延誤取消…過半源自紐新3機場

