新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

編譯廖振堯／即時報導
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州東南部小鎮哈蒙頓(Hammonton)28日中午發生直升機空中相撞墜毀的意外，目前已知有一人罹難，一人重傷。據當地消防和急救部門的無線電通訊紀錄，事故發生在哈蒙頓盆地路(Basin Road)，距離哈蒙頓機場不到三哩。

綜合媒體報導，聯邦航空總署(FAA)聲明稱只有兩名飛行員在事故中受傷，「12月28日星期日下午12點25分左右，一架Enstrom的F-28A直升機和一架Enstrom 280C直升機在新州哈蒙頓市立機場附近空中相撞，兩架飛機上各只有一名飛行員。FAA和國家運輸安全委員會(NTSB)將聯合調查。NTSB將負責此次調查，並將發布後續更新。」NTSB表示已派出一名調查員前往現場收集飛行軌跡資料、飛機維修紀錄、空中交通管制通訊紀錄、目擊者證詞等。

無線電通訊紀錄中，一名調度員說道：「一架直升機完全著火了，我正在尋找第二架，還有一架墜落在樹林裡。開始救援，我們需要快速反應，」另個聲音則說「我們確認有兩人受傷」。

這兩架失事直升機都是輕型機，生產於數十年前。從空中拍攝的殘骸照片顯示，其中一架直升機在墜毀中嚴重燒焦，除尾翼部分外，其餘部分幾乎化為灰燼。另一架直升機的尾翼似乎被撞斷，駕駛艙也被撞擊壓碎。另一段網路上流傳的影片顯示，一架直升機在墜毀前似乎失控旋轉，隨後墜入視線之外。

34歲民眾達梅舍克(Dan Dameshek)告訴NBC新聞，他當時正離開附近的一家健身房，突然聽到一聲巨響，便拿出手機開始拍攝，「我轉過身，看到一架直升機從正向翻肚，然後俯衝到地面，一開始看起來另一架直升機似乎沒事，然後我又聽到一聲金屬撞擊的巨響，它開始失控旋轉，接著就是我影片拍到的畫面。」

墜機地點附近一家咖啡館的老闆西利皮諾(Sal Silipino)表示，兩名飛行員都是這家咖啡館的常客，經常一起吃早餐。他說他和一些顧客目睹了直升機起飛，隨後其中一架開始螺旋式墜落，另一架也隨之墜機，「太嚇人了，我仍然心有餘悸。」

另一架Enstrom F-28A型直升機墜毀後尾翼被撞斷，駕駛艙也被壓碎。(美聯...
另一架Enstrom F-28A型直升機墜毀後尾翼被撞斷，駕駛艙也被壓碎。(美聯社)

