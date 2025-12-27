匹茲堡空屋超過2萬棟 可負擔住房仍面臨短缺

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導

美國人口普查局(U.S. Census Bureau)數據顯示，賓州匹茲堡有超過2萬棟空房，約占當地住房總量的15%。其中數千套住房無法居住，屋主去世或離開時未安排產權轉移，導致產權錯綜複雜；然而即使1950年以來人口減少50%以上，當地可負擔的經濟適用房嚴重短缺。

專門收購欠稅房產並予以出售的匹茲堡土地銀行(Pittsburgh Land Bank)代理執行董事斯塔德爾曼(Sally Stadelman)說，由於市府沒有進行法拍、也未介入調停，對普通人來說，這些房產根本無法動用。

市府許可證、執照和檢查部門(Department of Permits, Licenses and Inspections)主管格林(Dave Green)說，根據法規，在市政府介入之前，該部門必須命令屋主拆除不安全的建築物。如果屋主不採取行動，該建築物將被列入市府資助的拆除名單。

格林說，目前約200棟建築物被列入拆除名單，但實際上被判定為危險屋的建築物遠不止於此。

匹茲堡社區組織Hilltop Alliance主管曼格姆(Aimee Mangham)說，除了結構性問題，匹茲堡的諾克斯維爾社區破敗房屋增多損害當地氛圍。

土地銀行可解決拖欠稅款和破敗房產問題。以克里夫蘭(Cleveland)為例，2009年以來，當地的庫亞霍加土地銀行(Cuyahoga Land Bank)已促成1萬多處房產拆除和2600處房產翻新，足以滿足匹茲堡需求。

相較之下，匹茲堡土地銀行2021年獲得350萬元初始投資後，再也未收到任何市府資金，前景堪憂；該銀行部分依賴資金吃緊的市府以及當地非營利組織處理翻新和建設計劃。

