遊民急診遭拒2次 5天後死亡 天普大學醫院被調查

賓州 一名遊民10月3日到天普 大學醫院(Temple University Hospital)急診，雖情況緊急卻被兩度推出醫院、無人接診，隔周死亡，賓州州府和聯邦已對此展開調查。

該名遊民前往醫院尋求急診，先是被人用輪椅推到院外路邊，儘管有很大的跌倒風險，工作人員還是讓他坐在長椅上；一小時後，保全人員發現他摔倒在地，將他帶回醫院，他全身顫抖，對護士詢問毫無反應，工作人員便再次將他送走，將他獨自留在急診室外輪椅上，五小時後癱倒在地，沒有脈搏。

該遊民5天後的10月8日去世。

賓州衛生廰(Pennsylvania Department of Health)本月初發布的報告中稱，天普大學醫院違反州府有關醫院須提供緊急醫療服務的規定。專家表示，天普醫院的行為等於「棄置病人」。

監管全美醫院安全的聯邦醫療保險 和醫療補助服務中心(CMS)證實，也正對此事進行調查。

醫院一旦違反「緊急醫療救治與勞動法案」 (Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA)，可能被課巨額罰款或吊銷聯邦醫療保險(Medicare)執照。

天普大學醫院坦承院方規程未被切實遵守，並坦言未經醫務人員評估和確認，不應將病人從醫院送走；但院方不願透露牽涉到的工作人員是否被懲處或解雇。

醫院管理人員說，如果病人未回答問題，那位拒絕接診的護理師應尋求協助。該護理師則稱，她在當地最繁忙的創傷醫院之一服務工作量大而且缺乏足夠支援，當時很忙又孤身一人。

賓州衛生廰人員查看監視器錄影、訪問工作人員並審查醫院內部報告，發現一連串錯誤。

事件發生一周後，天普醫院被要求列出所有從急診室轉出的患者資訊以及批准出院的醫生姓名。

天普大學醫院急診室每年接診超過15萬名患者。CMS數據顯示，該急診室非常繁忙，約有8%患者就診前選擇離開，高於全美及賓州其他醫院的2%。