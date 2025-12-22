畢生研究阿茲海默 金安迪之父不幸確診

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
金安迪是新州第一位亞裔聯邦參議員。(美聯社)
金安迪是新州第一位亞裔聯邦參議員。(美聯社)

新澤西州民主黨聯邦參議員金安迪(Andy Kim)透露，父親畢生致力研究阿茲海默症治療，如今卻確診患有這種疾病。

43歲的金安迪在社群媒體發布影片，講述父親罹患阿茲海默症對他和家人帶來的巨大打擊。他承諾要盡力幫助面臨同樣困境的人。

金安迪說，得知父親確診後，他獨自坐在車裡，送父親回到照護機構，感到無助。醫生曾警告他，未來一兩年對他的家人來說將是地獄般的煎熬。瞬間他從兒子變成照顧者。

金安迪說，父親在韓國出生，患有小兒麻痺症，50多年前為了讓全家人有更好的生活而移民到美國，最終獲得遺傳學博士學位，成為醫學研究員，畢生致力攻剋癌症和阿茲海默症。

金安迪出生於波士頓、在新州南部長大。他說，父親完全不知道自己患病；阿茲海默症最終抹去他所有關於自己工作的記憶。

金安迪意識到，像他父親這樣的人還有千百萬，全美有超過700萬人患阿茲海默症。

美國醫院協會(American Hospital Association)數據顯示，阿茲海默症是最常見的癡呆症類型。約九分之一屆滿65歲的長者患有阿茲海默症。

最新數據顯示，阿茲海默症是全美2022年各年齡層第七大死因。

得知父親確診後，金安迪幾乎每天都接到父親者他所在醫療中心打來的電話告知各種狀況，比如再次摔倒、出現新的健康問題。

金安迪說，他無法完成父親的畢生事業、治癒這種疾病，但要和他以及家人一起經歷這痛苦，他將盡其所能在這個過程中幫助更多人。

金安迪日前任參議員滿周年時的演講中談到其父親，並表示將幫助其他相同經歷者。

新州資深參議員布克(Cory Booker)在社群媒體上表達慰問，講述他已故父親之前患癡呆症的經歷。

金安迪曾任美國眾議員，去年競選參議員時常提及自己的父母，他是新州第一位亞裔聯邦參議員，也是美國史上第一位韓裔參議員。

