車禍腦傷6年去世 費城華裔警隆重安葬 陪送最後一程隊伍綿延18哩

編譯周芳苑／綜合報導
費城華裔警察陳安迪六年前車禍後傷勢一直沒有好轉，日前已不幸過世。(費城警察局提供)
費城華裔公路巡警陳安迪(Andy Chan)六年前在彭尼帕克公園(Pennypack Park)騎乘巡邏摩托車時被一名79歲駕駛撞上、拋出20多呎外摔落人行道，造成其腦傷遲未康復，陳安迪日前去世，並已於16日隆重安葬。

在聖彼得和聖保羅大教堂(Cathedral Basilica of SS)舉辦的告別式上，費城警察局長貝瑟爾(Kevin Bethel)致詞講述陳安迪來世騎著摩托車、皮靴鑼亮而面帶微笑的情景。

陳安迪享年55歲，受重傷前已在費城警察局工作24年，一場車禍徹底改變他的人生。

陳安迪職業生涯幾乎都在高速公路上擔任巡警，每天騎車巡邏社區和高速公路。陳安迪和同事招呼時總是喊著「公路」(highway)，而不是同樣以「h」開頭的慣用招呼「哈囉」(hello)。

警員拖著依舊保留「陳安迪」名字的摩托車，組成綿延近18哩的送葬隊伍，從費城北部一路延伸到市中心，最終抵達大教堂。

在教堂內，電視螢幕不斷播放陳安迪的照片，有他和妻子身穿結婚禮服，他抱著三個孩子中最小一個、在華府國家廣場草坪上被同事簇擁著等畫面。

陳安迪從小就想當警察；小時候在父母親經營的華埠餐廳裡，每次有警員前去用餐，他總滿懷敬意聆聽他們和父親聊天， 一直很崇拜警察，尤其被摩托車呼嘯而過的轟鳴聲深深吸引。

陳安迪的妻子形容丈夫有著堅定不移的使命感，唯有對家庭的愛可與之媲美。全家公路旅行途中，他會對大兒子講很多人生道理、鼓勵他先當志願消防員再加入美國國民警衛隊(U.S. National Guard)。

2019年1月3日車禍後，陳安迪昏迷數週，靠呼吸器維生，醒來後，需要旁人24小時的照料。雖然無法言語，但每當親人在身邊，他能認出並做出回應。

陳太太說，事故發生後，家人們天天心碎不已，希望他好起來，但如今時候到了。他有更大的使命。

陳安迪被安葬在費城勞瑞爾山墓園(Laurel Hill West Cemetery)。

