費城研究：不到13歲有手機 憂鬱風險高

孩子使用智慧型手機的年齡，可能影響身心健康。(美聯社)

費城 兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia, CHOP)最新研究顯示，不到13歲就擁有智慧型手機 的孩子比沒有這類手機的孩子更容易罹患憂鬱症 、肥胖症和睡眠不足。

CHOP精神科醫生兼研究員巴爾齊萊(Ran Barzilay)的兒子目前9歲，他不會讓兒子13歲之前擁有智慧型手機。他最近在醫學期刊「兒科學」(Pediatrics)發表一項研究結果，顯示太早擁有智慧型手機可能更容易導致嚴重的健康問題。

這項研究以2016至2022年間收集的觀察數據為基礎，取材自「青少年大腦認知發展研究」(Adolescent Brain Cognitive Development Study)，過去10年持續追蹤全美 1萬多名兒童，此研究的目標兒童獲得手機的年齡介於4歲至13歲之間，中間值為11歲。

丕優研究中心(Pew Research)2025年調查顯示，近六成的11、12歲孩子家長表示孩子有智慧型手機， 8至10歲兒童有智慧型手機的比例為29%、5至7為12%。

近十年來，全美青少年憂鬱症、自殺念頭和焦慮症的發生率不斷上升，許多研究顯示，過度使用手機與心理健康惡化有關。

根據研究，12歲前擁有智慧型手機的兒童罹患憂鬱症風險高出31%、肥胖風險高出40%、睡眠不足(少於9小時)的風險高出62%；且12歲前每提早一年有智慧型手機，12歲時肥胖和睡眠不足的機率便約增加10%。

巴爾齊萊提醒，家長一旦為孩子配備智慧型手機，應定期了解孩子使用手機對生活方式的影響，不該因為使用手機而犧牲睡眠、體能訓練或與親朋好友共度美好時光。

巴爾齊萊建議孩子晚上睡覺時將手機放在臥室外，並安排沒有科技產品干擾的家庭時光如晚餐時間。