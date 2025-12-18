我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

費城研究：不到13歲有手機 憂鬱風險高

編譯周芳苑／綜合報導
孩子使用智慧型手機的年齡，可能影響身心健康。(美聯社)
孩子使用智慧型手機的年齡，可能影響身心健康。(美聯社)

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia, CHOP)最新研究顯示，不到13歲就擁有智慧型手機的孩子比沒有這類手機的孩子更容易罹患憂鬱症、肥胖症和睡眠不足。

CHOP精神科醫生兼研究員巴爾齊萊(Ran Barzilay)的兒子目前9歲，他不會讓兒子13歲之前擁有智慧型手機。他最近在醫學期刊「兒科學」(Pediatrics)發表一項研究結果，顯示太早擁有智慧型手機可能更容易導致嚴重的健康問題。

這項研究以2016至2022年間收集的觀察數據為基礎，取材自「青少年大腦認知發展研究」(Adolescent Brain Cognitive Development Study)，過去10年持續追蹤全美 1萬多名兒童，此研究的目標兒童獲得手機的年齡介於4歲至13歲之間，中間值為11歲。

丕優研究中心(Pew Research)2025年調查顯示，近六成的11、12歲孩子家長表示孩子有智慧型手機， 8至10歲兒童有智慧型手機的比例為29%、5至7為12%。

近十年來，全美青少年憂鬱症、自殺念頭和焦慮症的發生率不斷上升，許多研究顯示，過度使用手機與心理健康惡化有關。

根據研究，12歲前擁有智慧型手機的兒童罹患憂鬱症風險高出31%、肥胖風險高出40%、睡眠不足(少於9小時)的風險高出62%；且12歲前每提早一年有智慧型手機，12歲時肥胖和睡眠不足的機率便約增加10%。

巴爾齊萊提醒，家長一旦為孩子配備智慧型手機，應定期了解孩子使用手機對生活方式的影響，不該因為使用手機而犧牲睡眠、體能訓練或與親朋好友共度美好時光。

巴爾齊萊建議孩子晚上睡覺時將手機放在臥室外，並安排沒有科技產品干擾的家庭時光如晚餐時間。

智慧型手機 憂鬱症 費城

上一則

好消息…新澤西州1/4學生 科學分數超越疫情前

下一則

速食外帶價格 西維州最便宜 喬治亞排第2

延伸閱讀

美軍2名士兵和1名翻譯 在敘利亞遇IS襲擊身亡

美軍2名士兵和1名翻譯 在敘利亞遇IS襲擊身亡
曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員

曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員
曾支持阿富汗公民來美安置 共和黨國會議員面臨考驗

曾支持阿富汗公民來美安置 共和黨國會議員面臨考驗
馬克宏抵北京 開始為期3天國事訪問

馬克宏抵北京 開始為期3天國事訪問

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
華盛頓州多個郡降雨強度持續加劇，逾10萬名地區居民被勒令疏散。(路透)

華盛頓州豪雨成災 逾十萬人被令疏散

2025-12-11 19:32
伊利諾州州長普立茲克。(美聯社)

伊州長簽署安樂死法案 明年9/12生效

2025-12-15 11:19
由於14日極度寒冷，使在華府白宮橢圓形草坪舉行的全國猶太燭台點燈儀式上，許多人在點燃火焰前便提前離場，導致現場許多座椅空置。(路透)

華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

2025-12-15 09:06

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」