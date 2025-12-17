新澤西州中文教師學會年度頒獎 見證教育成果

我的頻道

記者劉偉／新州即時報導
表彰大會獲獎的學生。（記者劉偉/攝影）
表彰大會獲獎的學生。（記者劉偉/攝影）

新澤西州中文教師學會日前於愛迪生市金喜海鮮酒店舉行年度頒獎典禮，逾130位教師、學生及家長參與盛會，多位學區世界語言教學主管也到場見證中文教育成果。

典禮設有五大獎項，包括「未來之星獎」、「少年大使獎」、「青年領袖獎」、「年度教師獎」及「社區合作伙伴獎」，涵蓋學生、教師及社區夥伴，展現該學會對中文教育生態及社區協同發展的關注。

學生獎項方面，共有34位學生因中文學習、文化推廣及領導力表現優異獲獎。今年年度教師獎由Montville Township High School老師黃子珊獲得，她以卓越教學、課程創新及對學生成長的影響力脫穎而出。

社區合作伙伴獎則由Old Bridge學區的Anahita Keiller與West Orange學區的Felix Plata獲得，他們在學區中文教育推廣與資源維護上的傑出貢獻，獲得一致肯定。Keiller將16年的課程建設從單一課程擴展為K-12完整體系，Plata則在資金緊張下努力保護中文項目。

頒獎過程中，學生代表分享學習中文的喜悅，黃子珊也發表獲獎感言，兩位外語主管稱，該榮譽屬於所有支持中文教育的教師與社群。學會會長廖山漫感謝所有教師，肯定被提名的15位優秀教師；董事會主席張世紅指出，34名獲獎學生形成從小學到大學的完整成長梯隊，顯示中文教育長期投入與系統建設成果，新增社區合作伙伴獎亦彰顯學校、家庭與社區協同育人的重要性。

典禮在掌聲圓滿落幕，家長及學生紛紛在社群媒體分享喜悅，感謝教師專業引導及中文教育對學生成長的深遠影響。

學會董事會主席張世紅(左)、會長廖山漫(右)給老橋學區Anahita Keill...
學會董事會主席張世紅(左)、會長廖山漫(右)給老橋學區Anahita Keiller(左二)及西橘學區Felix Plata()右二頒發社區合作伙伴獎。（主辦方提供）
此次表彰大會各校的學生、家長和老師都積極參與，圖為老師秦豔(右)和她的學生、家長...
此次表彰大會各校的學生、家長和老師都積極參與，圖為老師秦豔(右)和她的學生、家長。（記者劉偉/攝影）
新澤西州中文教師學會新任會長廖山漫老師（左）宣佈並頒獎給新澤西年度教師黃子珊。（...
新澤西州中文教師學會新任會長廖山漫老師（左）宣佈並頒獎給新澤西年度教師黃子珊。（主辦方提供）
年度表彰大會前臺部分義工老師。（記者劉偉/攝影）
年度表彰大會前臺部分義工老師。（記者劉偉/攝影）

