新澤西州中文教師學會年度頒獎 見證教育成果

表彰大會獲獎的學生。（記者劉偉/攝影）

新澤西州 中文教師學會日前於愛迪生市金喜海鮮酒店舉行年度頒獎典禮，逾130位教師、學生及家長參與盛會，多位學區 世界語言教學主管也到場見證中文教育成果。

典禮設有五大獎項，包括「未來之星獎」、「少年大使獎」、「青年領袖獎」、「年度教師獎」及「社區合作伙伴獎」，涵蓋學生、教師及社區夥伴，展現該學會對中文教育生態及社區協同發展的關注。

學生獎項方面，共有34位學生因中文學習、文化推廣及領導力表現優異獲獎。今年年度教師獎由Montville Township High School老師黃子珊獲得，她以卓越教學、課程創新及對學生成長的影響力脫穎而出。

社區合作伙伴獎則由Old Bridge學區的Anahita Keiller與West Orange學區的Felix Plata獲得，他們在學區中文教育推廣與資源維護上的傑出貢獻，獲得一致肯定。Keiller將16年的課程建設從單一課程擴展為K-12完整體系，Plata則在資金緊張下努力保護中文項目。

頒獎過程中，學生代表分享學習中文的喜悅，黃子珊也發表獲獎感言，兩位外語主管稱，該榮譽屬於所有支持中文教育的教師與社群。學會會長廖山漫感謝所有教師，肯定被提名的15位優秀教師；董事會主席張世紅指出，34名獲獎學生形成從小學到大學的完整成長梯隊，顯示中文教育長期投入與系統建設成果，新增社區合作伙伴獎亦彰顯學校、家庭與社區協同育人的重要性。