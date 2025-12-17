我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

新州宜居城形象破滅 1學區預算缺近2000萬

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

新澤西州蒙特克萊爾公立學校(Montclair Public Schools)面臨著高達1960萬元的預算缺口，不僅讓學區運作受到束縛，同時也粉碎了居民們對這座宜居小鎮的美好幻想；學區領導層急尋資金，但所有解決方案都存在著附帶條件。

在該學區忙於應對一場失敗增稅公投的同時，許多居民則是要求查明在這個遍布知名記者和華爾街精英的小鎮，怎麼會未能及時檢查該地區的財政狀況，導致事態徹底失控。

該市居民包括州長當選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)等，對此都感到難以置信，呼籲進行全面調查，要求追究責任，並向學區施壓，要求其給出解釋，但擔心可能永遠得不到一個解釋。

拒絕了多次採訪請求的學區，將財政赤字的問題，歸咎於前官員的「無能」，並提出了自己的解決方案，要求居民在日前的公投中提高稅收，但這要求因措辭含糊不清而遭法官取消。

現在，學區很可能會透過預支州政府撥款來彌補部分赤字，暫時避免裁員、人員調動以及大幅削減學生社團、體育活動和校車服務。

但學區的長期融資仍，充滿不確定性。尤其是該學區的前總監在2024年任內過世之後，究竟出了什麼問題，誰該為此負責，這些問題始終沒有一個答案，導致謠言和猜測充斥其中，加劇了這個多元化小鎮內部的分裂。

根據在學校董事會議上提出的報告，該學區的財政問題源於多年來在交通、特殊教育安置和其他領域的預算超支；但學區尚未查明所有對此知情並該負責的人員，讓這場涉及2000萬元的預算危機，始終籠罩著整個社區。

在羅格斯大學(Rutgers University)教授公立學校財政與教育法的韋伯(Mark Weber,)表示，學區不能有太大的盈虧，容錯空間也很小；他說，蒙特克萊爾的赤字，幾乎占了總預算的12%，這「對任何一個學區來說都是一個重大問題」。

學區 公投 公立學校

上一則

新型詐騙猖獗 華府檢察長：慎防禮品卡餘額被盜空

下一則

國際研究生銳減62％ 芝德堡大學將裁114教職員

延伸閱讀

紐約州半數學生英數未達標 特許學校CEO：教育體系失靈

紐約州半數學生英數未達標 特許學校CEO：教育體系失靈
新州醫療安樂死 巡迴法院裁定僅適用居民

新州醫療安樂死 巡迴法院裁定僅適用居民
波士頓市長吳弭：新任期施政首重教育

波士頓市長吳弭：新任期施政首重教育
達成協議 西康曲柯士達學區近1500教師結束罷工

達成協議 西康曲柯士達學區近1500教師結束罷工

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
芝加哥德堡大學宣布裁減114名教職員。(路透)

國際生銳減衝擊財務 芝德堡大學裁114教職員

2025-12-16 09:20
華盛頓州多個郡降雨強度持續加劇，逾10萬名地區居民被勒令疏散。(路透)

華盛頓州豪雨成災 逾十萬人被令疏散

2025-12-11 19:32
伊州州長普立茲克(中坐者)9日簽署HB1312法案，強化對無證移民保護。(州長辦公室)

伊州長簽署新法 禁ICE在法院、醫院抓人

2025-12-09 17:24

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友