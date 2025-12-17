新州宜居城形象破滅 1學區預算缺近2000萬

新澤西州蒙特克萊爾公立學校 (Montclair Public Schools)面臨著高達1960萬元的預算缺口，不僅讓學區 運作受到束縛，同時也粉碎了居民們對這座宜居小鎮的美好幻想；學區領導層急尋資金，但所有解決方案都存在著附帶條件。

在該學區忙於應對一場失敗增稅公投 的同時，許多居民則是要求查明在這個遍布知名記者和華爾街精英的小鎮，怎麼會未能及時檢查該地區的財政狀況，導致事態徹底失控。

該市居民包括州長當選人薛瑞爾(Mikie Sherrill)等，對此都感到難以置信，呼籲進行全面調查，要求追究責任，並向學區施壓，要求其給出解釋，但擔心可能永遠得不到一個解釋。

拒絕了多次採訪請求的學區，將財政赤字的問題，歸咎於前官員的「無能」，並提出了自己的解決方案，要求居民在日前的公投中提高稅收，但這要求因措辭含糊不清而遭法官取消。

現在，學區很可能會透過預支州政府撥款來彌補部分赤字，暫時避免裁員、人員調動以及大幅削減學生社團、體育活動和校車服務。

但學區的長期融資仍，充滿不確定性。尤其是該學區的前總監在2024年任內過世之後，究竟出了什麼問題，誰該為此負責，這些問題始終沒有一個答案，導致謠言和猜測充斥其中，加劇了這個多元化小鎮內部的分裂。

根據在學校董事會議上提出的報告，該學區的財政問題源於多年來在交通、特殊教育安置和其他領域的預算超支；但學區尚未查明所有對此知情並該負責的人員，讓這場涉及2000萬元的預算危機，始終籠罩著整個社區。

在羅格斯大學(Rutgers University)教授公立學校財政與教育法的韋伯(Mark Weber,)表示，學區不能有太大的盈虧，容錯空間也很小；他說，蒙特克萊爾的赤字，幾乎占了總預算的12%，這「對任何一個學區來說都是一個重大問題」。