我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

新州中校演講賽 愛迪生、聯合中文學校各拿下3冠

記者孫影真／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參賽十分踴躍。(主辦方提供)
參賽十分踴躍。(主辦方提供)

新澤西中美文化協會(CACA)日前於梅山中文學校舉辦2025年度校際演講比賽，47名選手分成傳統班四組與雙語CSL班三組參賽。比賽競爭激烈，演講內容活潑生動，有的參賽者更是唱作俱佳，博得在場觀眾的熱烈回響。

比賽是由CACA所屬的五所會員學校，包含梅山、愛迪生、聯合、中部以及瑞谷等中文學校，各自選拔推薦優秀的同學代表參加校際競賽。七位評審為選手評分，評分標準為技巧、儀態與內容各佔30%，時間控制10%。

聯合中文學校囊括CSL組的三冠，校長孫靄如表示，雙語班的家長們鼓勵孩子勇敢挑戰不熟悉的語言，讓聯合今年再次奪下雙語「三冠王」的佳績。

聯合中文學校校長孫靄如(左一)表示，雙語班的家長以信任與堅持，鼓勵孩子勇敢挑戰不...
聯合中文學校校長孫靄如(左一)表示，雙語班的家長以信任與堅持，鼓勵孩子勇敢挑戰不熟悉的語言。（主辦方提供）

愛迪生中文學校獲得傳統班B、C、D 三組冠軍，校長林郁翠表示，演講累積自信、思考力與表達力，許多學生今年首度參賽，無畏精神比名次更值得喝采。

愛迪生中文學校校長林郁翠(左一)表示，許多學生第一次參賽，勇敢嘗試精神比名次更值...
愛迪生中文學校校長林郁翠(左一)表示，許多學生第一次參賽，勇敢嘗試精神比名次更值得喝采。（主辦方提供）

D組高年級以「我最喜歡的中文電影」或「我想為中學生開的一門課」為題，吳映林從觀賞「少林足球」電影，學習到「面對強大的對手，靈活的戰術比硬碰硬更有效」，語速不疾不徐，聲音抑揚頓挫分明，榮獲冠軍。

演講比賽常勝軍吳映林從觀賞「少林足球」電影，學習到「面對強大的對手，靈活的戰術比...
演講比賽常勝軍吳映林從觀賞「少林足球」電影，學習到「面對強大的對手，靈活的戰術比硬碰硬更有效」，榮獲D組高年級冠軍。（主辦方提供）

中美文化協會會長李僑韋指出，校際演講比賽的主旨在提高同學學習中文的興趣，以及鼓勵孩子學以致用，他表示，協會每年皆投入極大的心力準備，以期為同學帶來高水準與公平的競賽，「看到同學們逐年的進步和成長，是我們所有參與的義工們所得到最大的收穫。」

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、新澤西中文學校協會會長戴松昌、美東中文學校協會會長林美華、中美文化協會前會長陳雅玲及前理事楊俊傑等出席觀戰。賽後頒發獎盃、獎狀及獎金予各組前三名，並在全體大合照之後圓滿落幕。

新澤西

上一則

楊玫保險事務所推出寵物保險 為亞特蘭大毛小孩家庭打造全面守護和保障網

下一則

北美乒乓球錦標賽 新州青少年勇奪兩項冠軍

延伸閱讀

紐澤西佛光會歲末送暖

紐澤西佛光會歲末送暖
加州將把能源公司利潤砍至歷史新低 但用戶帳單不降

加州將把能源公司利潤砍至歷史新低 但用戶帳單不降
16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次

16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次
今年電費平均漲11% 各地掀斷電潮 冬天需供暖將更惡化

今年電費平均漲11% 各地掀斷電潮 冬天需供暖將更惡化

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

2025-12-08 10:20
聯邦檢方提供的照片顯示，烏里韋於2022年在一家海鮮餐廳(左圖)與一名性工作者會面，該女子拍下了這張照片，並以免費性服務試圖賄賂他以阻止攻擊，但未成功又為烏里韋的駕照照片。(檢察官辦公室)

芝CBP官員涉持槍性侵4華人女性 面臨終身監禁

2025-12-11 09:26
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

2025-12-08 13:22

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控