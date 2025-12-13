新州中校演講賽 愛迪生、聯合中文學校各拿下3冠

參賽十分踴躍。(主辦方提供)

新澤西 中美文化協會(CACA)日前於梅山中文學校舉辦2025年度校際演講比賽，47名選手分成傳統班四組與雙語CSL班三組參賽。比賽競爭激烈，演講內容活潑生動，有的參賽者更是唱作俱佳，博得在場觀眾的熱烈回響。

比賽是由CACA所屬的五所會員學校，包含梅山、愛迪生、聯合、中部以及瑞谷等中文學校，各自選拔推薦優秀的同學代表參加校際競賽。七位評審為選手評分，評分標準為技巧、儀態與內容各佔30%，時間控制10%。

聯合中文學校囊括CSL組的三冠，校長孫靄如表示，雙語班的家長們鼓勵孩子勇敢挑戰不熟悉的語言，讓聯合今年再次奪下雙語「三冠王」的佳績。 聯合中文學校校長孫靄如(左一)表示，雙語班的家長以信任與堅持，鼓勵孩子勇敢挑戰不熟悉的語言。（主辦方提供）

愛迪生中文學校獲得傳統班B、C、D 三組冠軍，校長林郁翠表示，演講累積自信、思考力與表達力，許多學生今年首度參賽，無畏精神比名次更值得喝采。 愛迪生中文學校校長林郁翠(左一)表示，許多學生第一次參賽，勇敢嘗試精神比名次更值得喝采。（主辦方提供）

D組高年級以「我最喜歡的中文電影」或「我想為中學生開的一門課」為題，吳映林從觀賞「少林足球」電影，學習到「面對強大的對手，靈活的戰術比硬碰硬更有效」，語速不疾不徐，聲音抑揚頓挫分明，榮獲冠軍。 演講比賽常勝軍吳映林從觀賞「少林足球」電影，學習到「面對強大的對手，靈活的戰術比硬碰硬更有效」，榮獲D組高年級冠軍。（主辦方提供）

中美文化協會會長李僑韋指出，校際演講比賽的主旨在提高同學學習中文的興趣，以及鼓勵孩子學以致用，他表示，協會每年皆投入極大的心力準備，以期為同學帶來高水準與公平的競賽，「看到同學們逐年的進步和成長，是我們所有參與的義工們所得到最大的收穫。」

紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、新澤西中文學校協會會長戴松昌、美東中文學校協會會長林美華、中美文化協會前會長陳雅玲及前理事楊俊傑等出席觀戰。賽後頒發獎盃、獎狀及獎金予各組前三名，並在全體大合照之後圓滿落幕。