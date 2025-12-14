退休金輸光… 費城網路賭博盛行 賭癮求助熱線忙翻

使用手機、ipad就可以線上下注的賭博日益風行。(美聯社)

費城已成全美最大網路賭博市場，廣告商2025年甚至投入3700萬元廣告費推動；隨著網路賭博盛行，賭癮求助者越來越多，2021年以來，賓州 和新澤西州 線上賭博求助電話和簡訊數量增加一倍多。

求助者有許多悲慘故事，例如一名男子背負兩萬元賭債而流落街頭；一名女子輸掉1.3萬元而無法支付最後五期房貸；又有一位母親賭光兒子的大學學費，債台高築，欠下10萬多元債務。

手機賭博應用程式可輕易隨時隨地賭博，賭徒更容易上癮、。

費城媒體市場(Philadelphia media market)已成全美線上賭博的中心。 2024年，賓州和新澤西州網路遊戲和運動博彩收入超過60億元，高於2021年的約36億元。

全美各州當中，體育博彩和線上賭場遊戲都合法的只是賓州和新州 ，這兩州賭風盛，撥打1-800-GAMBLER賭癮求助熱線的電話和簡訊數量也雙雙增加。網路賭博相關問題的來電增幅最顯著，2021至2024年間，賓州來電增加180%、新州增加160%。

2019年，賓州僅約十分之一來電者表示網路賭博是主要問題，到了2024年，這一比例跳增，每兩人中就有一人。

尼爾森廣告情報公司(Nielsen Ad Intel)數據顯示，截至今年秋季，費城媒體市場已超越紐約市和拉斯維加斯，成為全美網路賭博廣告第一大市場。

賓州州立大學(Pennsylvania State University)研究人員每年進行一項由州府資助的線上賭博調查，結果顯示，30%賓州成人經常參與線上體育賭博；另外，一份尚未公布的最新調查估計，多達6%賓州居民(約78.5萬人)有賭博成癮問題。

美國精神醫學會(American Psychiatric Association)已將賭癮認定為精神疾病，其定義是持續存在無法控制或停止的賭博成癮行為，並導致情緒、經濟或人際關係困擾。

對許多人來說，賭博造成的損失具有毀滅性。在新州，求助熱線來電者稱，披露財務資訊者的負債總額高達2800萬元、平均每位來電者約負債3.4萬元；在賓州，60%願意透露欠款的人表示欠債，但未統計具體金額。

賓州和新州的許多來電者反映，他們的退休帳戶已耗盡、房子被銀行收回、薪水揮霍一空。新州一位匿名來電者稱，一夜之間損失40萬元，畢生積蓄化為烏有。