美東中校協會「看見陽光」巡迴講座受歡迎

華府舉行的第二場講座，吸引新興中文學校加入協會，使年會競賽增添更多新力軍。（主辦單位提供）

為迎接將於2026年國殤日周末在新州 舉行的第53屆年會，美東中文學校協會(ACS)會長林美華自9月起啟動名為「超越獎盃，讓孩子看見成長的陽光」巡迴講座，向美東六大區中文學校推廣年會新增的八項學藝競賽。

巡迴首站於9月20日在波士頓的新英格蘭 中文學校協會展開，各校對毛筆書法、詩歌朗誦等新設競賽深表肯定，稱這些結合傳統文化與語文藝術的比賽，為學生打造了更具深度與廣度的展演舞台。

隨後於10月4日抵達華府所在的第五區，第二場講座吸引新興中文學校加入協會，使年會競賽增添更多新力軍。緊接著於10月18日在第六區大紐約地區舉行第三場講座，林美華以經驗分享回應師長在指導學生參賽時的實務需求，更回答家長引導孩子參賽時的常見問題。

12月7日回到新州主場，與合作逾十年的新澤西 中文學校協會行政團隊與各校代表進行深入交流，暢談教學心得與競賽推廣策略，展現美東中文教育社群長期穩固的合作基礎。

巡迴講座將於12月14日在南澤西文中學校迎來壓軸場，預計吸引近百位教育工作者與校務人員出席參與，整體巡迴不僅展現各區特色，也有效推廣年會競賽。