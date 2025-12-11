我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

美東中校協會「看見陽光」巡迴講座受歡迎

記者孫影真／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華府舉行的第二場講座，吸引新興中文學校加入協會，使年會競賽增添更多新力軍。（主辦單位提供）
華府舉行的第二場講座，吸引新興中文學校加入協會，使年會競賽增添更多新力軍。（主辦單位提供）

為迎接將於2026年國殤日周末在新州舉行的第53屆年會，美東中文學校協會(ACS)會長林美華自9月起啟動名為「超越獎盃，讓孩子看見成長的陽光」巡迴講座，向美東六大區中文學校推廣年會新增的八項學藝競賽。

巡迴首站於9月20日在波士頓的新英格蘭中文學校協會展開，各校對毛筆書法、詩歌朗誦等新設競賽深表肯定，稱這些結合傳統文化與語文藝術的比賽，為學生打造了更具深度與廣度的展演舞台。

隨後於10月4日抵達華府所在的第五區，第二場講座吸引新興中文學校加入協會，使年會競賽增添更多新力軍。緊接著於10月18日在第六區大紐約地區舉行第三場講座，林美華以經驗分享回應師長在指導學生參賽時的實務需求，更回答家長引導孩子參賽時的常見問題。

12月7日回到新州主場，與合作逾十年的新澤西中文學校協會行政團隊與各校代表進行深入交流，暢談教學心得與競賽推廣策略，展現美東中文教育社群長期穩固的合作基礎。

巡迴講座將於12月14日在南澤西文中學校迎來壓軸場，預計吸引近百位教育工作者與校務人員出席參與，整體巡迴不僅展現各區特色，也有效推廣年會競賽。

林美華表示，這一系列巡迴講座的成功舉行，不但為2026年會奠定堅實基礎，也象徵著美東中文教育界持續推動多元學習與文化傳承的努力與熱忱。ACS邀請美東所有中文學校師生與家長踴躍參與2026年會與學藝競賽。

巡迴首站於9月20日在波士頓的新英格蘭中文學校協會展開。（主辦單位提供）
巡迴首站於9月20日在波士頓的新英格蘭中文學校協會展開。（主辦單位提供）
新澤西場與各校代表進行深入交流，展現美東中文教育社群長期穩固的合作基礎。（記者孫...
新澤西場與各校代表進行深入交流，展現美東中文教育社群長期穩固的合作基礎。（記者孫影真／攝影）
大紐約地區舉行的第三場講座，林美華以經驗分享回應師長在指導學生參賽時的實務需求。...
大紐約地區舉行的第三場講座，林美華以經驗分享回應師長在指導學生參賽時的實務需求。（主辦單位提供）

新州 新英格蘭 新澤西

上一則

初冬降雪破47年紀錄 芝城又迎多波風雪 酷寒接著報到

下一則

對抗冬季憂鬱緩解情緒低落 專家教你這幾招

延伸閱讀

慘 新州退休寡婦被詐騙200萬 還欠11萬州稅

慘 新州退休寡婦被詐騙200萬 還欠11萬州稅
費用太貴… 8成新州父母送不起孩子去課後班

費用太貴… 8成新州父母送不起孩子去課後班
矽谷中文學校過冬至 TCML學員搓湯圓

矽谷中文學校過冬至 TCML學員搓湯圓
助低收高中生先修大學學分 新州擴大計畫

助低收高中生先修大學學分 新州擴大計畫

熱門新聞

騙子佯裝成美國銀行防詐騙部門的人員，四個月內騙走新州一名婦女近200萬元積蓄。(美聯社)

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

2025-12-09 20:43
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)位於波士頓市中心，是美國最具象徵性的歷史建築之一，被稱為 「自由的搖籃」(Cradle of Liberty)，其地位源於它在美國獨立運動、民主發展與公共集會傳統中的重要角色。（法尼爾廳官網）

波士頓入籍典禮突遭取消 市長吳弭痛批殘酷

2025-12-09 09:15
工人於幾年前在印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)科羅西姆大道(Coliseum Boulevard)旁，安裝韋恩堡普渡大學(Purdue University Fort Wayne)的標誌。（美聯社）

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

2025-12-08 10:20
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
ICE在今年10月份多次到歐海爾機場網約車停車場抓捕司機。(讀者提供)

芝市無視可能被ICE突襲警告 逾70網約車司機機場被抓

2025-12-08 13:22

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺