半夜巡邏被射11槍 費城校警奇蹟存活親訴驚險歷程

編譯周芳苑／綜合報導
費城68歲退休警察羅曼丘克(Craig Romanczuk) 在費城學區(Philadelphia School District)任校警，五個月前某夜駕駛巡邏警車到算收班時因熱心幫忙一名求助者而被路怒司機詹斯特班(Ariza Giansteban)攻擊、身中11槍卻奇蹟存活。

羅曼丘克喉部受傷，如今聲音幾乎聽不見，但他能說話被視為奇蹟。羅曼丘克還在接受各種醫療、手術，並對此坦然面對。

事情發生在五個月前6月29日的溫暖清晨，羅曼丘克如常在凌晨兩點前結束巡邏，打算回學區停車場，在Dave & Buster's餐廳附近等紅燈時，一輛車停在他旁邊。

那輛車的駕駛說：「警官，你能幫幫我嗎？」他告訴羅曼丘克，一個路怒症司機在95號州際公路(I-95)開始一路尾隨，羅曼丘克同意幫忙。

羅曼丘克是學區安保人員，沒有配槍，打算好言勸說那一位怒路症司機。他開車門，走到街上。甚至還來不及開口說話，子彈便飛向他。

羅曼丘克身上多處中彈；其中一顆子彈穿透脖子，打斷鎖骨並傷害喉結和聲帶，另顆子彈擊中臉側，穿過上顎從鼻孔穿出。雖然身穿防彈背心，傷勢仍嚴重，幾乎失血過多致死。

羅曼丘克能感覺子彈擊碎骨頭、穿過身體；他當時想，「我太痛了，活不下去了。」仍設法回到車上，試圖躲避槍手。

羅曼丘克上車後感覺有更多子彈擊中座椅，當時想著，「我什麼都沒做。他又不是生我的氣。」就像賀曼(Hallmark)電影裡的情節，你會想到孩子。他想著，「告訴他們我愛他們。」

最後，羅曼比丘的車撞到一棵樹，他記得自己踉蹌走出巡邏車。

一輛費城停車管理局(Philadelphia Parking Authority)拖車停在對街，司機目睹整個過程，撥打911並通知羅曼比丘的一位校警朋友。

羅曼丘克被送往醫院，昏迷兩週醒來時以為自己死了，後經大量治療，他終於恢復些許說話能力。

開槍的詹斯特班被控謀殺未遂罪，目前仍被羈押；羅曼丘克表示，該名槍手應終身監禁，以免再次作案。

費城 學區 退休

