媽媽聯誼會義行不輟 捐助食物銀行及花蓮堰塞湖溢流重災區

右起楊幼天、James Allen、張春華、志工。

日前，媽媽聯誼會會長張春華、理事楊幼天前往位於新澤西州 翠登市(Trenton)的非營利機構"Mercer Street Friends"的食物銀行部門捐款5000美元，善款由部門主管James Allen接收，該機構一再感謝媽媽聯誼會多年來的支持。"Mercer Street Friends"設置了食物銀行、家庭保健、兒童和青少年服務、育兒和成人服務四個部門，專為翠登和默瑟郡 (Mercer County) 地區提供食品分發、掃盲和職業培訓、家庭保健照護等醫療諮詢、協助低收入 單親媽媽照顧幼孩方便媽媽出外工作、在指導及宣傳營養教育與兒童保育時同時提供午餐和學習活動。

食物銀行部門有一個很大的倉庫，供300多名志工 幫忙把各種新鮮食品、飲料、水果整理好，分運到91個不同地點的非營利機構與教堂，由當地志工再分送至每個需要的家庭及Soup Kitchen、遊民庇護 所、有辦免費托兒及照顧老人的機構，同 時 每月兩次將可長期保存的乾糧、罐裝食品及生活用品發送至發放點，行動不便的老人和殘障者由志工送至家中 。

另外為捐助今年九月份強烈颱風「樺加沙」吹襲台灣，暴雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水衝往下游光復鄉、鳳林鎮，造成嚴重損害。有多位會員來自台灣的媽媽聯誼會日前亦電匯捐款2萬美元，共襄盛舉支援花蓮堰塞湖溢流重災區的災民重建家園。

願支持媽媽聯誼會回饋社區或急難救助的善款請寄至：6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA，聯絡電話：609-655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，Email: [email protected] ，網頁：njumca.org