賓州華人工商聯合總會召開常務理事會議

華商會與會人士合影。前排右至左為：呂玲、孟紅、盤玉蘭、黃偉星、黃麗清、張天晨，後排右2為唐秀英。

12月6日，賓州華人 工商聯合總會（下簡稱“華商會”）在東北區王牌酒樓召開常務理事會議，華商會的董事長、秘書長、顧問及理事出席，商討近期為香港宏福苑 火災募捐的公益慈善会务進行情況，以及各界人士捐贈的善款移交方式。

會長盤玉蘭會上表示，感謝華商會會員們同心協力，及時發善心為香港宏福苑災民們募捐，取得了良好的社會效益，募捐款項預計將超萬元美金。為將這筆善款及時送到災民手上，華商會骨幹們獻計獻策，建議將善款交予中國駐紐約總領事館，由領館官員轉交香港宏福苑火災善後委員會，獲得了與會人士的一致讚同。

會上專題研究部署了近期及下一階段華商會的活動項目及相關會務的安排、信息發佈與宣傳工作。如將於12月30日舉行華商會的新年聯歡活動，以提高商會凝聚力，增進會員間的鏈結；明年3月8日將舉行新屆職員就職典禮。盤玉蘭強調，召開會議的主要目的，是商討公益慈善活動對於提升華商會的組織公信力、影響力，凝聚社會愛心、推動會務發展。華商會不分黨派，強調團結，以做公益慈善為主，她還分享了自己從16歲開始做公益項目，受助人士感恩回饋的感人故事，她動情地說，“當你看到獲得幫助人士的笑容時，內心會產生無以倫比的喜悅。”

董事長黃偉星、副董事長呂玲、秘書長黃麗清，副會長張天晨、唐秀英，常務顧問孟紅等相繼發言，圍繞華商會的宗旨與核心工作，下一階段活動的重點方向發表意見建議，分享經驗與想法，並就必要的資源投入等關鍵事項進行審議，形成決議及工作指引，共同為提升華商會公益慈善事業的社會影響力出謀獻策。