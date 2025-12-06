我的頻道

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

兆彩9000萬元頭獎 新州一票獨中

編譯莊瑞萌／綜合報導
新澤西州哈德遜郡(Hudson County)一名彩券玩家，贏得2日開出的9000萬元「兆彩」(Mega Millions)頭獎。

根據NJ.com報導，新澤西州彩券局(New Jersey Lottery)表示，這張幸運彩券是在聯合市(Union City)柏根萊恩大道(Bergenline Avenue)上的Garden State News購買的，若中獎人選擇一次性領取現金，估計獎金價值為4190萬元。

本月2日開出的中獎號碼為17、25、26、53和60，兆彩球(Mega Ball)特別號碼為16，這張中獎彩券完全符合上述全部號碼。這是2025年至今開出的第六個「兆彩」頭獎。

在2日開獎之前，最近一次頭獎是11月14日由喬治亞州的一名玩家贏得9億8300萬元。下一次兆彩開獎將在5日舉行，頭獎將重新從5000萬元起跳，現金選項為2310萬元。

「兆彩」彩券每張售價5元，當中包含一組隨機指定的倍數選項，彩券每周二和周五在45個州、華盛頓特區和美屬維京群島同步開獎。若彩券玩家只對中5個號碼但未對中兆彩球特別號碼，贏得至少100萬元獎金的機率為12607306分之一，若對中4個號碼與特別號碼，贏得至少1萬元獎金的機率是931001分之一。

兆彩 新澤西州 喬治亞州

芝城周末降雪 華府8年首見12月雪

