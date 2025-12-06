市議員索羅門當選澤西市長 前州長落敗

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
澤西市議員索羅門(James Solomon)當選澤西市市長。(索羅門臉書)
澤西市議員索羅門(James Solomon)當選澤西市市長。(索羅門臉書)

新澤西州澤西市(Jersey City)市長選舉日前落幕，澤西市議員索羅門(James Solomon)當選，名氣更大的前新州州長麥格里維(Jim McGreevey)落敗，復出之路告吹。

索羅門將接替現任澤西市長佛洛普(Steven Fulop)；佛洛普稍早在民主黨州長初選中落敗。

麥格里維和索羅門都是民主黨。

索羅門表示，他把澤西市居民放在首位。

在11月4日的大選中，索羅門在七位候選人中排名第一、得票率29%，但澤西市規定當選者得票率必須超過50%，他必須與得票率25%的第二名候選人麥格里維再一較高下。

索羅門隨即獲得美參議員金安迪(Andy Kim)、紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)以及11月 4日合計得票率41%的三位市長候選人支持。

麥格里維和索羅門都提出住房可負擔方案，正是紐約市當選市長曼達尼(Zohran Mamdani)11月勝選關鍵。

索羅門在上周的第五場、也是最後一場辯論中說，將推動開發更多月租最多1000元的住房，遠低於澤西市平均租金；麥格里維認為不切實際。

當被問及房產稅時，麥格里維說，在他第一任期結束時，房產稅將保持不變；索羅門則說，房產稅維持在通膨率2%到3%之間。

一如紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)，麥格里維也試圖透過競選市長改寫政治生涯，未能戰勝名氣不如他的對手。

在最初的七位市長候選人中，68歲的麥格里維二年多前率先宣布參選；挾其20年前擔任州長的經歷，知名度比其他人高，11月4日大選前便籌集500萬元競選資金，約是索羅門的兩倍。

但在大選名列第二後，麥格里維的前景隨之黯淡。雖然敗選，他說很享受競選市長的過程。

麥格里維2004年辭去州長職，當時正值第一任期的第三年；他宣布自己是同性戀，並承認與他安排擔任國安顧問的男子有婚外情。之後逐漸重塑公眾形象，因幫助戒毒者和出獄者而贏得兩黨讚譽。

索羅門2013年搬到澤西市，2017年起擔任澤西市議員，代表澤西市人口最多的E選區。

