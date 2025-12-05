我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

6年前上班途中被撞腦傷 費城華裔警去世

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費城華裔警員陳安迪過世。(Andy Chen Strong臉書)
費城華裔警員陳安迪過世。(Andy Chen Strong臉書)

費城公路巡邏隊(Philadelphia Highway Patrol)警員陳安迪(Andy Chan，譯音，48歲)，6年前在通勤途中發生嚴重機車事故並造成重大腦部受傷，近日不幸身亡。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，2019年1月傍晚，陳安迪在東北費城(Northeast Philadelphia)騎車時，被一名年長駕駛意外撞上，當時被拋出約20呎，傷勢危急。陳在警隊服務24年，事故後長期陷入昏迷並在醫院接受呼吸器維生，後來因重傷需要24小時照護，於是家人、朋友與費城警局同僚輪流陪伴在側。

費城警察兄弟會第五分會(The Fraternal Order of Police Lodge 5)2日宣布他的死訊，死因尚未公布。該單位在臉書上發文稱，「安迪以英雄之姿離世，我們將永遠銘記並榮耀他的犧牲 。」

他的家人回憶，當身穿皮衣的公路巡警騎著機車來到陳安迪父母的餐廳時，讓當時的陳安迪心生敬仰，立志有一天成為他們一員。陳安迪的妻子多年前表示，「那是他唯一努力想要達成的目標 。」

1996年陳加入費城警局首度被分派到第39分局擔任自行車巡邏警察，8年後晉升至菁英的公路巡邏隊。

2015年，美鐵(Amtrak)發生奪走8人性命、造成近兩百人受傷的重大出軌事故時，陳與搭檔凱爾·克羅斯(Kyle Cross)是最早抵達現場的警員之一。克羅斯稍早受訪時回憶，陳在混亂中依然鎮定，並引導眾人搶救傷者。克羅斯回憶，「我對安迪的印象是他的沉穩，他非常冷靜。」

費城警察局長凱文貝瑟(Kevin Bethel)形容陳「令人難忘，不是因為他的事蹟，而是因為他的為人，」貝瑟寫道，「他是那種名聲傳遍整個警局和城市每個角落的警官，不是因為他尋求關注，而是因為他的工作、品格和心腸，使人無法忘記他 。」

他總結說，「安迪代表了我們最優秀的一面以及我們渴望成為的樣子，」他說，「安迪將永遠提醒我們為什麼這份工作如此重要 。」自從陳安迪受傷以來，每年12月警察和社區成員都會齊聚一堂，支持他的家人並為他的康復籌集資金。

費城 兄弟會

上一則

芝加哥僑界急難救助協會 12/20舉辦CPR/AED急救講座

下一則

全美首州 新州擬2040年車禍死亡降至零

延伸閱讀

高科技偷車案頻發 費城警籲小心

高科技偷車案頻發 費城警籲小心
反DEI成風潮 費城即起停用多元政策

反DEI成風潮 費城即起停用多元政策
賓州查獲5000萬劑芬太尼 逾半來自費城

賓州查獲5000萬劑芬太尼 逾半來自費城
「穿著Prada的惡魔2」預告首曝 梅姨1句話嗆翻安海瑟薇

「穿著Prada的惡魔2」預告首曝 梅姨1句話嗆翻安海瑟薇

熱門新聞

儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

2025-12-02 11:33
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

2025-12-02 11:54
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

2025-11-28 10:42
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

2025-11-29 20:01

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...