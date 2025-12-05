6年前上班途中被撞腦傷 費城華裔警去世

費城華裔警員陳安迪過世。(Andy Chen Strong臉書)

費城 公路巡邏隊(Philadelphia Highway Patrol)警員陳安迪(Andy Chan，譯音，48歲)，6年前在通勤途中發生嚴重機車事故並造成重大腦部受傷，近日不幸身亡。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，2019年1月傍晚，陳安迪在東北費城(Northeast Philadelphia)騎車時，被一名年長駕駛意外撞上，當時被拋出約20呎，傷勢危急。陳在警隊服務24年，事故後長期陷入昏迷並在醫院接受呼吸器維生，後來因重傷需要24小時照護，於是家人、朋友與費城警局同僚輪流陪伴在側。

費城警察兄弟會 第五分會(The Fraternal Order of Police Lodge 5)2日宣布他的死訊，死因尚未公布。該單位在臉書上發文稱，「安迪以英雄之姿離世，我們將永遠銘記並榮耀他的犧牲 。」

他的家人回憶，當身穿皮衣的公路巡警騎著機車來到陳安迪父母的餐廳時，讓當時的陳安迪心生敬仰，立志有一天成為他們一員。陳安迪的妻子多年前表示，「那是他唯一努力想要達成的目標 。」

1996年陳加入費城警局首度被分派到第39分局擔任自行車巡邏警察，8年後晉升至菁英的公路巡邏隊。

2015年，美鐵(Amtrak)發生奪走8人性命、造成近兩百人受傷的重大出軌事故時，陳與搭檔凱爾·克羅斯(Kyle Cross)是最早抵達現場的警員之一。克羅斯稍早受訪時回憶，陳在混亂中依然鎮定，並引導眾人搶救傷者。克羅斯回憶，「我對安迪的印象是他的沉穩，他非常冷靜。」

費城警察局長凱文貝瑟(Kevin Bethel)形容陳「令人難忘，不是因為他的事蹟，而是因為他的為人，」貝瑟寫道，「他是那種名聲傳遍整個警局和城市每個角落的警官，不是因為他尋求關注，而是因為他的工作、品格和心腸，使人無法忘記他 。」

他總結說，「安迪代表了我們最優秀的一面以及我們渴望成為的樣子，」他說，「安迪將永遠提醒我們為什麼這份工作如此重要 。」自從陳安迪受傷以來，每年12月警察和社區成員都會齊聚一堂，支持他的家人並為他的康復籌集資金。