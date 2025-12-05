全美首州 新州擬2040年車禍死亡降至零

新澤西州 致力改善車禍死亡情況，今年稍早成立「零死亡目標委員會」(Target Zero Commission)全力制訂執行計畫，該委員會1日在紐瓦克舉行公聽會公布長達72頁的計畫草案，訂目標要在2040年將交通事故死亡降為零，創全美推動零車禍死亡目標計畫第一例。

聽證會與會人士包括交通事故遇難者家屬以及行人、自行車騎士和應急救援人員的權益倡導者，他們敦促委員會和新當選州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)迅速採取行動，不要讓計畫束之高閣。

剛出爐計畫被譽為全美終結道路交通事故死亡的第一個州計畫，包括待議員審議的29項立法行動、39項州府和地方執法部門需要落實的額外措施。

新州 州長墨菲(Phil Murphy)1月13日簽署法案，成立由13個機構組成的「零死亡目標委員會」；在那之前， 2024年新州道路交通事故死亡人數料將比前一年增加 14%，其中行人死亡人數將創30年新高。

新州交通局長奧康納(Francis O’Connor)被任命為委員會主席，隨後定目標要在12月前完成報告草案。

彙整報告的羅格斯大學沃里斯交通中心(Voorhees Transportation Center at Rutgers)將把聽證會和書面意見納入考量；委員會預訂本月稍後針對該計畫投票 表決，並將提交州長和州議會。

報告指出，州際、州內公路和地方道路共有140個路段屬高風險事故區，需重點關注。

整份報告提出若干建議。在教育方面，將開發互動式數位州級駕駛手冊以強化駕駛員教育、為學童引入K-12道路安全課程；針對行人安全，將在高風險路口實施以人為本的工程解決方案等；針對道路設計，將加強路燈照明、創造覆蓋全州的步道網以提升行人和騎乘者安全。

此外，針對速度管理，將考慮路況和土地利用調整速限設定方式、鼓勵駕駛減速；針對車輛安全，將恢復輪胎、車窗貼膜和車牌檢查，推翻2010年取消安檢的決定；針對事故後救護，將針對專業急救醫療服務訓練、工具和治療加碼投入資源。