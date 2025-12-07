我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

費用太貴… 8成新州父母送不起孩子去課後班

編譯周芳苑／綜合報導
格拉斯伯勒兒童發展中心表示，由於失去聯邦資助，導致該中心提供的部分免費課後活動被迫取消。(格拉斯伯勒兒童發展中心臉書)
新澤西州許多低收入家庭長期依賴州府補助，送小孩參加課後班，但兒童保育援助計畫不久前停止接受新申請，許多家庭面臨難題。五年一度的全美調查America After 3 p.m.顯示，許多家庭需要卻無法讓小孩上課後輔導班，80%障礙是負擔不起費用，其次是難以到達相關場所。

新州議員提出全額資助補貼法案，卻在新年度州預算中拒絕提供全部資金。

兒童照顧讓家長安心工作、又能確保孩子安全並學習並與同儕社交。致力改善學生課外照顧的新州非營利機構NJSACC執行長格雷斯 (Ebony Grace) 說，課後和校外活動對整個州有深遠影響。

由於房價和租金高昂，新州是全美生活成本最高的州之一，家庭每月大約將預算19%花在兒童保育上，遠高於聯邦指導方針設定的7%。

America After 3 p.m.調查針對過去20年數據進行分析顯示，由於費用高、無從享用課後計畫，多數希望送孩子接受課外服務的家庭無法報名。

近60%新州家長說，費用是送孩子課後托育的最大障礙。近半家長則礙於便利性，託育機構所在地與住家、學校和工作地點太遠，不方便。

超過70萬新州家長希望孩子參加課後班，僅約15萬名兒童如願報名。

調查並顯示，中低收入家庭孩子無法參加課後班的可能性更高；主要是家長經濟能力有限而被迫做出艱難抉擇，在州府託育服務支持下降的情況下更是如此。

新州政府未追加撥款，更多托兒計畫不得不收費。新州兒童照護補助計畫8月1日已停止接受新申請，該計畫為收入低於聯邦貧窮線100%的家庭提供免費托兒服務，收入較高的合格家庭則需支付相當於家庭收入約6%的費用。

協助低收入兒童的格拉斯伯勒兒童發展中心(Glassboro Child Development Centers)執行長狄龍(Joan Dillon)說，該中心最近也失去「21世紀社區學習中心」(21st Century Community Learning Centers)計畫的聯邦資助，該筆錢原足以為150多名三至八年級學生提供免費課後活動。

新州 低收入 新澤西州

