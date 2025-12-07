助低收高中生先修大學學分 新州擴大計畫

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州州府將撥款25萬元以擴大雙學分課程計畫(dual-enrollment programs)，藉此幫助以低收入家庭學生為主的更多學生提早在高中階段修得大學學分，並透過與當地大學合作降低學費。

最新一輪「創新雙學分課程計畫」(Innovation Dual Enrollment Program)的經費已納入新州2026財年預算。

在最新公布的計畫中，帕特森藝術與科學特許學校(Paterson Arts & Science Charter School)將接受5萬元撥款，此外，還將與伯根社區學院(Bergen Community College)、帕塞克郡社區學院(Passaic County Community College)、威廉·帕特森大學(William Paterson University)合作，讓學生有機會完成高中學業之餘獲取大學學分。

負責管理該特許學校合作網的機構iLearn Schools稱，學生高中畢業時最多將獲30個大學學分，得以搶佔先機並節省數千元學費；新州撥款可幫助iLearn擴大參與範圍、增加學生所獲學分。

雙學分課程計畫已提高大學學費可負擔性、幫助學生順利完成學業的關鍵策略。新州州長墨菲(Phil Murphy)聲明稱，讓學生在高中階段接觸到大學課程，可幫助家庭節省開支、並且在大學學習路上搶佔先機。

新州雙學分課程計畫前兩輪已撥款100萬元，支持帕塞克市(Passaic City)等七個學區的合作計畫；第一年學生完成1100多門大學課程、獲取3554個學分，為家庭節省超過29萬元的學雜費，第二年撥款計畫正在進行中，預計將嘉惠980多名學生。

新州雙學分課程參與人數續增。聯邦數據顯示，2023-2024學年4萬4000多名高中生獲得大學學分，較前一年增加近11%；州府報告稱，經濟困難的高二和高三生參與率也增加3%。

