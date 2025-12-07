助低收高中生先修大學學分 新州擴大計畫

新澤西州 州府將撥款25萬元以擴大雙學分課程計畫(dual-enrollment programs)，藉此幫助以低收入 家庭學生為主的更多學生提早在高中階段修得大學學分，並透過與當地大學合作降低學費。

最新一輪「創新雙學分課程計畫」(Innovation Dual Enrollment Program)的經費已納入新州 2026財年預算。

在最新公布的計畫中，帕特森藝術與科學特許學校(Paterson Arts & Science Charter School)將接受5萬元撥款，此外，還將與伯根社區學院(Bergen Community College)、帕塞克郡社區學院(Passaic County Community College)、威廉·帕特森大學(William Paterson University)合作，讓學生有機會完成高中學業之餘獲取大學學分。

負責管理該特許學校合作網的機構iLearn Schools稱，學生高中畢業時最多將獲30個大學學分，得以搶佔先機並節省數千元學費；新州撥款可幫助iLearn擴大參與範圍、增加學生所獲學分。

雙學分課程計畫已提高大學學費可負擔性、幫助學生順利完成學業的關鍵策略。新州州長墨菲(Phil Murphy)聲明稱，讓學生在高中階段接觸到大學課程，可幫助家庭節省開支、並且在大學學習路上搶佔先機。

新州雙學分課程計畫前兩輪已撥款100萬元，支持帕塞克市(Passaic City)等七個學區的合作計畫；第一年學生完成1100多門大學課程、獲取3554個學分，為家庭節省超過29萬元的學雜費，第二年撥款計畫正在進行中，預計將嘉惠980多名學生。

新州雙學分課程參與人數續增。聯邦數據顯示，2023-2024學年4萬4000多名高中生獲得大學學分，較前一年增加近11%；州府報告稱，經濟困難的高二和高三生參與率也增加3%。