我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

紐澤西佛光會歲末送暖

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛光會義工將捐贈物資運至社服部。(攝影：熊盧悉)
佛光會義工將捐贈物資運至社服部。(攝影：熊盧悉)

楓紅葉落冬意漸濃，美國人的傳統歲末家庭圍爐團聚的節慶假期也將隨之到來。然而全球的經濟發展困境，使許多中低收入家庭在全家歡聚的前夕，應景食物的採買壓力隨之倍增。秉持佛教慈悲喜捨四無量心的修持，國際佛光會紐澤西協會於11月13日歲末送暖捐贈食物，關懷當地社區弱勢家庭。

紐澤西協會督導魏建國、愛迪生分會會長李蔓玲及會員熊佳、陳震谷、范玉武等人，將來自會員各自買辦的二百餘盒罐的感恩節所需食品送至南平原市（South Plainfield）社會服務部，由社會服務部主任貝瑞女士（Ms. Heather Barry）代表接受。希望略盡棉薄之力的物資能為當地處於窘困的家庭，也能有個溫馨的節慶。

貝瑞主任表示，南平原市人口約2萬5千餘人，過去每年感恩節平均約有80戶的家庭來領取捐贈物資，預計今年需求將更為增加。她提到:每年皆有不少的家庭成員，因拿到食物而感動落淚。貝瑞特別感謝紐澤西佛光會是長年以來最穩定、最主要的支持單位，因此主動留置了一個佛光會專區空間，以放置佛光會捐贈的物資，而紐澤西協會捐贈的物資數量年年都在增長中。

魏建國督導在與主任交談中，告知佛光人的工作信條「给人信心，給人歡喜、给人希望，给人方便」，以行「三好」具體展現佛教的平等慈悲海納百川，也邀請社福部的工作人員日後來訪新州佛光山。

感恩節 低收入 新州

上一則

8年前柯州華裔少女家中被燒死懸案 警再公布3嫌照片

下一則

悅滿樓喜慶9週年 全場九折大酬賓

熱門新聞

儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

2025-12-02 11:33
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

走私危險真菌 密大研究員簡雲清認罪後已遣返中國

2025-12-02 11:54
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

2025-11-28 10:42
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

2025-12-04 10:43
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

2025-11-29 20:01

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...