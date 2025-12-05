紐澤西佛光會歲末送暖

佛光會義工將捐贈物資運至社服部。(攝影：熊盧悉)

楓紅葉落冬意漸濃，美國人的傳統歲末家庭圍爐團聚的節慶假期也將隨之到來。然而全球的經濟發展困境，使許多中低收入 家庭在全家歡聚的前夕，應景食物的採買壓力隨之倍增。秉持佛教慈悲喜捨四無量心的修持，國際佛光會紐澤西協會於11月13日歲末送暖捐贈食物，關懷當地社區弱勢家庭。

紐澤西協會督導魏建國、愛迪生分會會長李蔓玲及會員熊佳、陳震谷、范玉武等人，將來自會員各自買辦的二百餘盒罐的感恩節 所需食品送至南平原市（South Plainfield）社會服務部，由社會服務部主任貝瑞女士（Ms. Heather Barry）代表接受。希望略盡棉薄之力的物資能為當地處於窘困的家庭，也能有個溫馨的節慶。

貝瑞主任表示，南平原市人口約2萬5千餘人，過去每年感恩節平均約有80戶的家庭來領取捐贈物資，預計今年需求將更為增加。她提到:每年皆有不少的家庭成員，因拿到食物而感動落淚。貝瑞特別感謝紐澤西佛光會是長年以來最穩定、最主要的支持單位，因此主動留置了一個佛光會專區空間，以放置佛光會捐贈的物資，而紐澤西協會捐贈的物資數量年年都在增長中。

魏建國督導在與主任交談中，告知佛光人的工作信條「给人信心，給人歡喜、给人希望，给人方便」，以行「三好」具體展現佛教的平等慈悲海納百川，也邀請社福部的工作人員日後來訪新州 佛光山。