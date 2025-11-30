新州學區遭電郵詐騙 損失300萬

新澤西州自治區斯波茨伍德(Spotswood)區長、以及學區 負責人表示，當地學區最近不慎中了電郵詐騙 圈套，一名網路竊賊透過精心設計的電郵詐欺手法，誘騙當地官員匯款，最終導致學區和自治區損失300萬元。

斯波茨伍德區長奧布萊恩(Rich O'Brien)在社群媒體發布一封致居民信函稱，一名第三方網路犯罪分子騙了米德爾塞克斯郡(Middlesex County)小區的學校和自治區官員，讓他們誤以為是彼此匯款。

目前已追回170餘萬元，其中包括9月中第一筆匯款當中的23.3萬元以及10月10日第二筆詐騙交易的全部款項147萬4820.7元。但尚有超過300萬元未追回。

學區總監比斯科(Jeffrey Bicsko)在致社區信函中稱，調查顯示兩名員工的電郵遭到偽造，但學區電腦系統未遭駭客攻擊；這是精心策畫的網路犯罪，犯罪分子從未獲取任何個人資訊，為求謹慎，該學區正加強技術存取流程。

該學區財務狀況目前良好，已通知保險 公司。

比斯科說，該學區正在制訂應急方案。採取積極主動而非被動應對的態度；年底前應不會出現任何問題。目前並未陷入全面危機。

奧布萊恩表示，如果學區的保險公司不理賠，州府可能承擔部分差額。奧布萊恩並且說，米德爾塞克斯郡檢察官辦公室(Middlesex County Prosecutor's Office)和學區檢察官協助追回部分款項。

斯波茨伍德警方將所有問題轉給檢察官辦公室，但檢察官辦公室未出面置評。

奧布萊恩10月14日得知這起竊盜案，立即展開調查；他說，區府團隊已在IT網絡和內部流程中實施額外安全措施，以免再發生此類事件。

遭詐騙的小自治區面積2.5平方哩，約有8300名居民；該學區共有1425名學生，預算約3730萬元。