賓州查獲5000萬劑芬太尼 逾半來自費城

編譯周芳苑／綜合報導
美國每年都有大量因芬太尼而死亡的民眾。（路透）
美國每年都有大量因芬太尼而死亡的民眾。（路透）

賓州檢察長辦公室日前召開記者會表示，今年突襲查獲5000萬劑致命合成毒品芬太尼(fentanyl)，顯示打擊芬太尼危機的努力達到高峰；其中過半來自費城地區。

檢察長桑迪(Dave Sunday)表示，查獲的芬太尼中約2700萬劑來自費城地區。

桑迪在費城警察局長貝瑟爾(Kevin Bethel)、其他市府高官以及德拉瓦郡、蒙哥馬利郡地方檢察官陪同下表示，芬太尼已取代海洛因，成為賓州最常見的鴉片類藥物，遙遙領先。

賓州檢察長辦公室將芬太尼「一劑」定義為 「2 毫克」；桑迪說， 2024年在賓州共約查獲5000萬劑，今年底前的數量恐將超過。

近來費城及全美打擊毒品販運力度不斷加大，部分原因是川普政府加強毒品法律執行力，並逮捕販賣危險毒品的嫌疑人；不過，部份政策遭議員批評，例如動用軍隊打擊南美洲疑似運毒船隻。

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)上月底造訪費城，宣布對費城吸毒重災區肯辛頓(Kensington)一販毒團伙的大規模調查結果；該團夥在當地經營24小時不打烊的露天毒品市場，長達十年，一直在執法部門的監視名單。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)也承諾嚴打費城毒品泛濫問題，將清掃營地、設立社區健康法庭以取締肯辛頓毒品市場，並鼓勵因輕微毒品犯罪被捕的人接受治療，而不是進入刑事司法系統。

費城公共安全局局長吉爾(Adam Geer)稱，每截獲一劑芬太尼都可能判死刑，他讚揚執法部門和政府官員密切合作。

共和黨檢察長桑迪列舉費城地區1至9月多次突襲行動；他說，9月在費城東北部一次突襲查獲270萬劑芬太尼之外還有兩支槍。

上月24日清晨有關人員在費城韋茅斯街(Weymouth Street)突襲，聯邦調查局人員及費城警方、特警隊逮捕涉嫌販賣芬太尼、海洛因、可卡因和快克等毒品的團夥成員，並控制了費城最猖獗毒品交易區之一；當日查獲的芬太尼數量未計入5000劑。

檢察官針對33人提起訴訟，其中包括團伙的兩名頭目。

費城 芬太尼 賓州

