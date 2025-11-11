聯合健康關新州近90診所 數百病患急找醫師

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導

「聯合健康集團」(UnitedHealth Group)分公司Optum Health位於新澤西州將近90家診所突然關閉，許多患者不得不四處奔波、尋找其他醫療機構和醫師看病。

哈特曼(Tamela Hartman)是新州數百名受害患者之一，她在Optum Health診所同一位醫師那裡就診超過20年，最近突然因診所關閉而被迫重新尋找家庭醫師。

新州媒體NJ Advance Media所取得的電郵顯示，Optum Health是全球健康公司聯合健康集團的子公司；該公司日前通知患者，將關閉新州部分診所。

這些診所不僅為成人和兒童提供初級保健服務，還提供各種專科醫療服務。數百名患者將被迫尋找新的專科醫師來協助控制病情。

自12月1日起，Optum在新州將停止提供多項醫療服務，包括行為健康、皮膚科、脊椎矯正治療、內分泌科、胃腸病科、骨科、足部醫學科、胸腔科等。

根據向新澤西州府提交的「工人調整和再培訓通知書」(Worker Adjustment and Retraining Notification)，為配合縮減規模計畫，Optum將於2026年2月至3月間裁減572名新州員工。

該發言人指出，為致力降低醫療保健成本，將定期審查服務、覆蓋範圍和人員配置，以確保滿足服務對象、公司業務以及不斷變化的市場需求。

Optum自下月起將關閉新州20間診所，包括伯根郡(Bergen)12間、伯靈頓郡(Burlington)1間、卡姆登郡(Camden)3間、埃塞克斯郡(Essex)4間。

