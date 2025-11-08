逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久

由於聯邦政府停擺，針對「低收入 能源援助計畫」(Low-Income Energy Assistance Program ，LIHEAP)提供的資金隨之中斷，賓州 超過30萬無力付暖氣費的居民被迫等待更長時間才能獲得州府補助。

賓州社會福利廳(Pennsylvania Department of Human Services)日前表示，聯邦資金因停擺而暫停，賓州今年的「低收入能源援助計畫」啟動日至少推遲到12月3日，較原定11月3日晚一個月；社福廰新聞秘書克瓦利納(Brandon Cwalina)稱，政府停擺結束後將重新評估啟動日期，也將根據何時收到延遲聯邦資金而定。

LIHEAP旨在對公用事業公司或家庭供暖燃料供應商供款，進而幫助無力負擔暖氣費的居民；賓州近兩年來每年從聯邦獲得2億餘元資金。賓州社福廰廰長阿庫什 (Val Arkoosh)表示，這樣的協助對老人家及低收入家庭格外重要。

一旦重獲聯邦資金，社福廰將開始接受LIHEAP申請，並處理停擺期間收到的申請。

賓州社福廰表示，如果政府持續停擺，下個月賓州將有近200萬居民無法獲得糧食券(SNAP)福利；該援助每月對賓州低收入者提供3.66億資助，其中包括約50萬費城人。

社區法律服務機構(Community Legal Services)能源部門律師普萊斯(Joline Price)致力協助人們爭取水、暖氣和電力，她說，許多家庭恐因缺乏糧食券福利和暖氣費援助而造成巨大且毀滅性影響。

普萊斯研判，即使有些福利11月下旬重新發放，人們還是會在食物和水電費 之間做出艱難抉擇， 情況將會很糟糕。

普萊斯表示，12月1日之前，已被水電費壓得喘不過氣的低收入賓州居民可能會面臨電力或燃氣中斷，無法確保寒冬可獲供暖。

阿庫什市長呼應賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，共和黨主導的國會不作為如今已威脅居民、影響他們獲得援助，國會必須齊心協力，找到保護高風險人群的解決方案。