我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

入籍考試變難 費城移民服務卻縮水

編譯周芳苑／綜合報導

川普第二總統任期開始以來，美國公民入籍考試越來越難，費城地區協助民眾應考入籍或提供移民相關服務的組織卻變少了，入籍美國公民的人數也跟著縮水。

入籍成為美國公民必須通過英語和公民考試(civics test)。該考試的2008年版大綱已使用近20年；口試包含100個關於美國歷史和政府的問題，美國公民暨移民服務局(USCIS)官員會提出10個問題，應考人答對6題可過關；但自10月20日起，必須從128題庫中至少答對20題中的12題才能通過。

根據USCIS統計， 2023年10月至2024年9月，全美參加公民考試的人當中，89.7%一次過關，被要求重考的人當中，94.4%重考通過，全美總81萬8500人成為美國公民，包括費城2萬1000多人。

在考題增加之前的聯邦最新數據顯示，成為公民的人數較前一年減少 7%。

考題變難，提供協助的組織和資源卻減少。為低收入提供移民協助的組織Esperanza向來每月舉辦免費公民入籍諮詢活動、免費提供夏季公民課程以協助備考。今年因考試變難、所需知識變多，加上失去聯邦資助，這些機構很難充份提供服務。

旨在幫助合法永久居民準備入籍的「公民身份和融合補助金計畫」(Citizenship and Integration Grant Program)被取消，迫使社區組織、公共圖書館、宗教團體和教育機構沒有資金協助準備公民入籍考試。

Esperanza是費城為低收入移民提供免費法律援助和考試輔導的少數機構之一，失去三萬元聯邦撥款，今夏的公民入籍課程從10周縮短為5周。

費城附近老城(Old City)的「美國革命博物館」(Museum of the American Revolution)2019年以來一直提供入籍培訓；如今包括邀請移民律師和移民局官員到場協助學生準備重要考試的活動以全部取消。

移民 美國公民 費城

上一則

華府國建會聯合研討會 探討人工智能

下一則

芝加哥ICE拘留環境被指「不符合憲法標準」 聯邦法官下令改善

延伸閱讀

台灣二代移民 陳靄琪當選紐約布碌崙民事法官

台灣二代移民 陳靄琪當選紐約布碌崙民事法官
川普「移民清零」對美國是利是弊？

川普「移民清零」對美國是利是弊？
費城移民法庭 7個月來已駁回74％庇護申請案

費城移民法庭 7個月來已駁回74％庇護申請案
費城近半數房客 收入35％付了房租 負擔沉重

費城近半數房客 收入35％付了房租 負擔沉重

熱門新聞

美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切