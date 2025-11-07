入籍考試變難 費城移民服務卻縮水

川普第二總統任期開始以來，美國公民 入籍考試越來越難，費城 地區協助民眾應考入籍或提供移民 相關服務的組織卻變少了，入籍美國公民的人數也跟著縮水。

入籍成為美國公民必須通過英語和公民考試(civics test)。該考試的2008年版大綱已使用近20年；口試包含100個關於美國歷史和政府的問題，美國公民暨移民服務局(USCIS)官員會提出10個問題，應考人答對6題可過關；但自10月20日起，必須從128題庫中至少答對20題中的12題才能通過。

根據USCIS統計， 2023年10月至2024年9月，全美參加公民考試的人當中，89.7%一次過關，被要求重考的人當中，94.4%重考通過，全美總81萬8500人成為美國公民，包括費城2萬1000多人。

在考題增加之前的聯邦最新數據顯示，成為公民的人數較前一年減少 7%。

考題變難，提供協助的組織和資源卻減少。為低收入提供移民協助的組織Esperanza向來每月舉辦免費公民入籍諮詢活動、免費提供夏季公民課程以協助備考。今年因考試變難、所需知識變多，加上失去聯邦資助，這些機構很難充份提供服務。

旨在幫助合法永久居民準備入籍的「公民身份和融合補助金計畫」(Citizenship and Integration Grant Program)被取消，迫使社區組織、公共圖書館、宗教團體和教育機構沒有資金協助準備公民入籍考試。

Esperanza是費城為低收入移民提供免費法律援助和考試輔導的少數機構之一，失去三萬元聯邦撥款，今夏的公民入籍課程從10周縮短為5周。

費城附近老城(Old City)的「美國革命博物館」(Museum of the American Revolution)2019年以來一直提供入籍培訓；如今包括邀請移民律師和移民局官員到場協助學生準備重要考試的活動以全部取消。