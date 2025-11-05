我的頻道

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

中央社波士頓4日綜合外電報導
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功，將繼續主導市政的她全國聲勢看漲。

網路媒體Boston.com報導，現年40歲、育有3名子女的吳弭（Michelle Wu）於9月以近50個百分點之差輕鬆擊敗對手、職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者（New England Patriots）老闆羅伯特．克拉夫（Robert Kraft）之子喬許．克拉夫（Josh Kraft），對方隨後退選。

波士頓市長選舉採前兩高票者晉級決選制，原本得票第3的社區運動人士戴羅沙（Domingos Darosa）因未能跨越進入11月決選所需的3000票門檻而無法進入決選。

Boston.com報導，截至當地時間晚間11時已開出44%選票，吳弭拿下超過3萬票，得票率91.10%。

作為波士頓首位女性和少數族裔市長，吳弭成功化解資金充裕的喬許．克拉夫挑戰，對方批評她處理遊民危機不力，並抨擊她推動翻修富蘭克林公園（Franklin Park）懷特體育場（White Stadium）的計畫。

吳弭4年任內讓2021年提出的多項志向高遠政見開始展現成果。她讓市內最繁忙、主要位在多徹斯特區（Dorchester）的公車路線到2026年免車資。她追求租金穩定的承諾後來成為一項地方自治提案，這項法案在獲得市議會批准後，於2023年被市長和市議會聯名送交麻州議會審核。

