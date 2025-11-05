我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務

新州訊

駐紐約台北經濟文化辦事處為便利居住在紐澤西州之僑民，將與慈濟新澤西分會合作於13日上午10時30分至中午12時30分在該會(150 Commerce Rd, Cedar Grove, NJ 07009)辦理行動領務，受理民眾申換護照、驗證授權書、出生/死亡證明、結婚證明及居住國外證明。

行動領務現場僅接受申請案收件服務，且僅限本人親自辦理，不接受託人送件代辦。民眾如果在申請件辦妥後無法親至本處取件，可自備貼足郵資的回郵信封，委由本處辦妥後寄回。

為節省等候時間及服務品質，提醒到場申辦的民眾備齊所需文件，擬換發護照者請攜帶本人中華民國護照及其他身分證件(如美國護照等)之正、影本、護照申請書及2張照片(詳細說明及表格請參考：https://reurl.cc/zKz5Ze)；擬申辦文件證明驗證者請攜帶本人之中華民國護照正、影本、填妥之文件證明驗證申請表、擬驗證之文件正、影本。規費僅接受現金、銀行本票或郵局匯票，恕不接受個人支票或信用卡。

此外，行動領務服務內容將不包括：首次申辦護照、遺失護照補發或申請入國證明書，以上事項仍須由本人親至本處領務櫃台申辦。至於其他各項領務業務可採郵寄方式申請，相關申請表與資料請寄:

TECO in New York, Consular Division，地址：1 E 42nd Street, New York City, NY 10017。

民眾如對領事服務或行動領務尚有疑問，可電郵[email protected]洽詢。

護照 中華民國 新澤西

上一則

身陷鼓吹暴力爭議 維州民主黨檢察官候選人仍當選

下一則

萬聖節新州民宅大火 州議員5親人命喪火窟

延伸閱讀

紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足

紐約投票日／世代差異 華埠長者多投葛謨 年輕選民功課做得足
曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」

曼達尼清晨皇后區投票 誓言將「開啟政治新時代」
美劇「歡樂單身派對」取景餐廳 30年後仍在紐約營業

美劇「歡樂單身派對」取景餐廳 30年後仍在紐約營業
路易威登把印象派大師畫作 搬進紐約旗艦店

路易威登把印象派大師畫作 搬進紐約旗艦店

熱門新聞

美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
如果聯邦終止補貼，賓州歐記健保明年保費均漲幅度超過100％。(路透)

補貼終止 賓州歐記健保明年保費均漲102% 這地區漲4倍

2025-10-29 12:53
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉