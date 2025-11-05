駐紐約台北經文處 11/13慈濟分會辦理行動領務

駐紐約台北經濟文化辦事處為便利居住在紐澤西州之僑民，將與慈濟新澤西 分會合作於13日上午10時30分至中午12時30分在該會(150 Commerce Rd, Cedar Grove, NJ 07009)辦理行動領務，受理民眾申換護照 、驗證授權書、出生/死亡證明、結婚證明及居住國外證明。

行動領務現場僅接受申請案收件服務，且僅限本人親自辦理，不接受託人送件代辦。民眾如果在申請件辦妥後無法親至本處取件，可自備貼足郵資的回郵信封，委由本處辦妥後寄回。

為節省等候時間及服務品質，提醒到場申辦的民眾備齊所需文件，擬換發護照者請攜帶本人中華民國 護照及其他身分證件(如美國護照等)之正、影本、護照申請書及2張照片(詳細說明及表格請參考：https://reurl.cc/zKz5Ze)；擬申辦文件證明驗證者請攜帶本人之中華民國護照正、影本、填妥之文件證明驗證申請表、擬驗證之文件正、影本。規費僅接受現金、銀行本票或郵局匯票，恕不接受個人支票或信用卡。

此外，行動領務服務內容將不包括：首次申辦護照、遺失護照補發或申請入國證明書，以上事項仍須由本人親至本處領務櫃台申辦。至於其他各項領務業務可採郵寄方式申請，相關申請表與資料請寄:

TECO in New York, Consular Division，地址：1 E 42nd Street, New York City, NY 10017。

民眾如對領事服務或行動領務尚有疑問，可電郵[email protected]洽詢。