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華大老人活動中心”隆重成立 費城華裔老人的福音

新澤西訊
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費城“華大老人活動中心”隆重成立並舉行剪綵儀式。（主辦方提供）
費城“華大老人活動中心”隆重成立並舉行剪綵儀式。（主辦方提供）

位於費城東北區的“華大老人活動中心”，上週末隆重舉行成立慶典，剪綵儀式在熱烈掌聲中舉行，現場喜氣洋洋。賓州議會議員所羅門（Jared solomom）、及東北區的市議會代表、東北區發展會、費城各僑界陳姿、張天晨、楊道峰、劉用武、鄭經春、林應章等社區領袖，及多位地產商家代表親臨祝賀，共同見證這一服務長者的重要里程碑。

華大老人活動中心是由大費城福建同鄉會前會長、華大建材公司總裁盧文斌投資創辦。活動當天，來賓們參觀了煥然一新的中心設施，對中心的空間佈局、服務理念和未來規劃給予高度評價。慶典現場還安排了豐富多彩的文藝表演和可口的美食品鑒，氣氛溫馨歡樂，展現出社區對長者的深切關懷與熱情支持。

盧文斌表示，中心秉持“關愛老人，快樂同行”的服務宗旨，將持續致力於為長者提供貼心服務與精神慰藉，打造一個關懷互助、充滿活力的平臺。為華裔長者提供一個安心、舒適、充滿活力的“第二家園”。

該中心設有多元化的娛樂與學習活動，包括旅遊出行與戶外活動、舞蹈班、英文班、電腦班、麻將、紙牌、象棋、康樂棋、乒乓球、桌球、卡拉OK、太極拳課程與健康運動專案，以及生日派對、節慶聯歡。活動不僅豐富長者的日常生活，也為他們創造社交機會，增進身心健康，提升生活品質。中心提供派車接送服務，保障出行便利。

賓州議會議員所羅門（左）向中心創辦人盧文斌（右）表示祝賀。（記者劉偉/攝影）
賓州議會議員所羅門（左）向中心創辦人盧文斌（右）表示祝賀。（記者劉偉/攝影）

費城僑界元老陳姿（前左三）與費城歡樂舞蹈隊在現場表演舞蹈《今年你最旺》。（記者劉...
費城僑界元老陳姿（前左三）與費城歡樂舞蹈隊在現場表演舞蹈《今年你最旺》。（記者劉偉/攝影）

費城華大老人活動中心有滿足老人各類活動的空間。（記者劉偉/攝影）
費城華大老人活動中心有滿足老人各類活動的空間。（記者劉偉/攝影）

中心現已正式對外開放，歡迎符合條件的長者朋友前來諮詢、參觀、報名登記。讓我們攜手共創一個健康、快樂、充實的銀髮生活新篇章。中心的地址在 7755 Frankford Ave,Philadelphia,PA 19136 電話2156668866

費城 華裔 賓州

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