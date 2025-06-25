新州華夏中校歡慶30周年 22分校代表齊聚

華夏中文學校22所分校代表齊聚一堂，歡慶成立30周年。（記者劉偉／攝影）

華夏中文學校總校日前新澤西州 曼納拉潘市(Manalapan)戰地鄉村俱樂部(Battleground Country Club)舉行30周年校慶盛典。來自新澤西、紐約、康乃狄克與賓州等地共22所分校的250位代表齊聚一堂。

中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍、領僑處副主任李德、紐約州參議員陳學理、新州多個城市的教育委員施景渭、鞏芳、李蘭芳，以及新澤西華人 聯合總會主席胡世遠、華人社團聯席會主席駱光偉等人均出席了盛會。

慶典由榮譽總校長張涼擔任主持，現任總校長薄英戡發表「風華而立，昭夏敏行」談話，回顧華夏自草創初期僅數間教室，發展至今橫跨四州、22所分校，且每年培育數千名華裔青少年的中校，他表示，三十而立，今年是該校一個重要里程碑，更是全新起點，未來將持續以中文為橋，連結世界，傳承文化。

孫麗萍充分肯定華夏中文學校的卓越辦學成就，並向全體教師與義工致以誠摯敬意，勉勵總校堅守使命、開拓創新、再造輝煌。

孫麗萍在典禮上，為考建華、賈南鷹、張長春等九位歷任總校長頒發「卓越成就獎」；陳學理則向王子衡、洪旋、廖山漫等21位資深教師頒發「終身志願服務成就獎」。此外，王曉秋、穀靈等39位教齡15年以上的教師獲頒「優秀園丁獎」；楊晨曦、劉元等42位分校義工則獲頒「傑出分校義工獎」。