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新州華夏中校歡慶30周年 22分校代表齊聚

記者劉偉／新州報導
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華夏中文學校22所分校代表齊聚一堂，歡慶成立30周年。（記者劉偉／攝影）
華夏中文學校22所分校代表齊聚一堂，歡慶成立30周年。（記者劉偉／攝影）

華夏中文學校總校日前新澤西州曼納拉潘市(Manalapan)戰地鄉村俱樂部(Battleground Country Club)舉行30周年校慶盛典。來自新澤西、紐約、康乃狄克與賓州等地共22所分校的250位代表齊聚一堂。

中國駐紐約總領事館副總領事孫麗萍、領僑處副主任李德、紐約州參議員陳學理、新州多個城市的教育委員施景渭、鞏芳、李蘭芳，以及新澤西華人聯合總會主席胡世遠、華人社團聯席會主席駱光偉等人均出席了盛會。

慶典由榮譽總校長張涼擔任主持，現任總校長薄英戡發表「風華而立，昭夏敏行」談話，回顧華夏自草創初期僅數間教室，發展至今橫跨四州、22所分校，且每年培育數千名華裔青少年的中校，他表示，三十而立，今年是該校一個重要里程碑，更是全新起點，未來將持續以中文為橋，連結世界，傳承文化。

孫麗萍充分肯定華夏中文學校的卓越辦學成就，並向全體教師與義工致以誠摯敬意，勉勵總校堅守使命、開拓創新、再造輝煌。

孫麗萍在典禮上，為考建華、賈南鷹、張長春等九位歷任總校長頒發「卓越成就獎」；陳學理則向王子衡、洪旋、廖山漫等21位資深教師頒發「終身志願服務成就獎」。此外，王曉秋、穀靈等39位教齡15年以上的教師獲頒「優秀園丁獎」；楊晨曦、劉元等42位分校義工則獲頒「傑出分校義工獎」。

當日的文藝演出精彩紛呈，展現出各分校師生深厚的文化底蘊與藝術素養。內容包括宜修與陽建平詩朗誦「心燈無界」、楊依諾五絃小提琴獨奏、長島分校演唱「世界贈予我的」；博根分校舞蹈「江南情」、大紐約分校戲曲聯唱，以及奔騰分校詩朗誦「獻給華夏的歌」。

歷屆總校長代表共同切下30年紀念生日蛋糕。（記者劉偉／攝影）
歷屆總校長代表共同切下30年紀念生日蛋糕。（記者劉偉／攝影）
五弦小提琴演奏家楊依諾獨奏。（記者劉偉/攝影）
五弦小提琴演奏家楊依諾獨奏。（記者劉偉/攝影）
華夏總校特別頒發「卓越成就獎」予歷任總校長，以表彰他們對學校發展的卓越貢獻。右五...
華夏總校特別頒發「卓越成就獎」予歷任總校長，以表彰他們對學校發展的卓越貢獻。右五為中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍。（記者劉偉／攝影）
各類獎項的獲獎者。（記者劉偉／攝影）
各類獎項的獲獎者。（記者劉偉／攝影）
華夏中校南部分校的老師們。（記者劉偉/攝影）
華夏中校南部分校的老師們。（記者劉偉/攝影）

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