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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

新州RiskVal華裔執行長胡國琳獲「安永企業家獎」

記者孫影真／新州報導
胡國琳(右五)感謝 RiskVal 團隊的信任與共同努力。（胡國琳提供）
胡國琳(右五)感謝 RiskVal 團隊的信任與共同努力。（胡國琳提供）

美國安永會計師事務所(Ernst & Young LLP)日前宣布2025 年度九位「安永企業家獎」(Entrepreneur Of The Year)得主，其中包括RiskVal Financial Solutions, LLC 華裔執行長胡國琳。

「安永企業家獎」40年來表彰了無數勇於變革產業使其高速成長、深遠影響社會並創造長期價值的傑出企業家。

胡國琳獲獎時感謝團隊的信任與客戶的支持，「雖然我知道，和我共事不是一件容易的事，我衷心感謝 RiskVal 團隊在這些年來的信任與並肩努力，讓我們得以一起打造出這間令人驕傲的公司。同時，我也感謝所有堅定支持我們的客戶，謝謝你們對我和團隊的信賴。我們起步雖慢，但始終堅持努力達成你們的期望。」

胡國琳是由歷屆得主、頂尖執行長及商界領袖所組成的獨立評審團選出。評選標準包括「全面發展性、企業家精神、目標方針、與影響力」，獲獎者被定位為行業領導與創新者，有利於人脈拓展與發展，提高品牌知名度，增加投資者信心。

去年美國的所有地區獲獎者在2023年提供了51億元的年產值，三年來平均有46%營業額成長，員工雇用率也增長32%。做為新州獲獎者，胡國琳將進入全美「安永企業家獎」的評選，該獎將於今年11 月在全美具聲望的高成長企業年度論壇Strategic Growth Forum中揭曉。

創立於 1986 年的「安永企業家獎」已擴展至全球近 60 個國家，台灣也從2005年開始舉辦，選出優秀企業家在國際舞台發光，其中台灣的「晶圓女王」徐秀蘭在2023年榮獲「安永世界企業家大獎」，是該獎項的最高榮譽。

RiskVal是一家固定收益交易分析 (Fixed Income Trading Analytics) 軟體的全球供應商，為全球主要金融機構的交易員(trader) 和投資經理 (portfolio manager) 提供深入、即時的量化分析全球固定收益證券平台服務。

胡國琳(右三)感謝 RiskVal 團隊的信任與並肩努力（胡國琳提供）
胡國琳(右三)感謝 RiskVal 團隊的信任與並肩努力（胡國琳提供）

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