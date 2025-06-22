我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡「醬園弄」首映 口碑兩極 她的演技最受質疑

川普派「空中幽靈」炸伊朗 21億元B-2戰機曝光

美新全球最佳大學 新州普林斯頓列16名

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
普林斯頓大學在新公布的全球最佳大學名單中排在第16位。(普林斯頓大學臉書)
普林斯頓大學在新公布的全球最佳大學名單中排在第16位。(普林斯頓大學臉書)

媒體「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)日前發布最新年度的全球最佳大學排行榜(Best Global Universities)，新澤西州共七所大學再次躋身全球最佳大學之列，其中，普林斯頓大學(Princeton University)居新州榜首，全球排名前進2名至16位。

美新世界報導針對全球100多國家、2250多所學校進行評估。

依綜合排名看，哈佛大學在全球排名第一，其次是麻省理工學院(MIT)、史丹佛大學(Standard ) ，以及兩所英國大學，各是牛津大學(University of Oxford)和劍橋大學(University of Cambridge)。

在新州，常春藤名校普林斯頓大學名次最前面，其全球排名由去年第18上升至第16。

康乃爾大學(Cornell University、多倫多大學(University of Toronto)、加州大學舊金山分校(University of California San Francisco)與普林斯頓大學並列第16名。

其他在全球最佳大學排行榜榜上有名的新州大學包括：羅格斯大學新不倫瑞克分校 (Rutgers-New Brunswick ，排名156)、羅格斯大學紐瓦克分校 (Rutgers-Newark，排名 645)、新澤西理工學院 (New Jersey Institute of Technology ，排名873)、史蒂文斯理工學院 (Stevens Institute of Technology ，排名1014)、蒙特克萊爾州立大學 (Montclair State University ，排名1428)、羅文大學 (Rowan University ，排名1882)。

近來全美各大學面臨研究經費削減、川普(Donald Trump)政府諸多打擊的複雜局面，有些國際學生也因川普新政策而簽證被吊銷或無法獲得新的學生簽證。美新世界報導年度排行榜如常公布。

榮登榜首的哈佛大學飽受川普政府施壓，校方拒絕接受一系列前所未有的要求，包括舉報違反學校行為準則的國際學生；國際學生約佔哈佛招生總數25%。該校並針對川普暫停對哈佛新生發放簽證、授權美國國務卿盧比奧(Marco Rubio)重新評估並可能撤銷部分在校生簽證的行政命令據理抗爭。

普林斯頓大學的國際學生約佔22%。

學生簽證 川普 新州

上一則

川普大砍預算 重創UIUC黃豆創新實驗室

下一則

賓州大學2025學年錄取率4.9% 創下新低

延伸閱讀

川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖

川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖
美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見

美中之間出現歧見？白宮：川普會聆聽各方意見
川普不怕動武 白宮：伊朗擁核武只差一步

川普不怕動武 白宮：伊朗擁核武只差一步
普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」

普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」

熱門新聞

芝城16日高溫接近華氏90度，許多民眾迫不及待在千禧公園戲水。(特派員黃惠玲／攝影)

熱浪周末來襲 高溫籠罩半個美國

2025-06-18 08:59
金凱德14日參加芝市「不要國王」示威時，手持「ICE綁架我室友」的標語，聲援室友周超。(金凱德Instagram)

芝華男庇護聽證後被捕 好友憂遣返威脅安全

2025-06-20 09:35
32歲明尼蘇達州男子伊恩·安德森正進行騎單車橫跨七大洲的壯舉，以軍突襲伊朗當天，他正好在前往德黑蘭的路上，騎行夢想備戰事打斷。(美聯社)

騎單車跨七大洲到伊朗「炸彈開始落下」 明州男急逃難

2025-06-18 19:59
移民執法人員上周在芝城南環區逮捕10多位移民。(芝加哥快速反應網絡提供)

芝ICE官員解析執法標準 證實擴大執法 每周7天街頭巡邏

2025-06-17 13:12
萬人聚集芝市中心參與「不要國王」示威。(特派員黃惠玲/攝影)

萬人聚集芝市中心參與「不要國王」示威

2025-06-14 16:25
一份報告指出，到2025年底，伊州花在照顧無證客的經費將達到25億元，圖為2023年跨境移民暫居在芝警局前。(本報檔案照片)

至今年底 伊州照顧無證移民花費將達25億

2025-06-16 13:43

超人氣

更多 >
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退
汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡

汪峰戀上53「孝莊秘史」女星？網：手法如複製追章子怡
美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線