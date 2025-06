美新全球最佳大學 新州普林斯頓列16名

普林斯頓大學在新公布的全球最佳大學名單中排在第16位。(普林斯頓大學臉書)

媒體「美國新聞與世界報導」(U.S. News and World Report)日前發布最新年度的全球最佳大學排行榜(Best Global Universities),新澤西州共七所大學再次躋身全球最佳大學之列,其中,普林斯頓大學(Princeton University)居新州 榜首,全球排名前進2名至16位。

美新世界報導針對全球100多國家、2250多所學校進行評估。

依綜合排名看,哈佛大學在全球排名第一,其次是麻省理工學院(MIT)、史丹佛大學(Standard ) ,以及兩所英國大學,各是牛津大學(University of Oxford)和劍橋大學(University of Cambridge)。

在新州,常春藤名校普林斯頓大學名次最前面,其全球排名由去年第18上升至第16。

康乃爾大學(Cornell University、多倫多大學(University of Toronto)、加州大學舊金山分校(University of California San Francisco)與普林斯頓大學並列第16名。

其他在全球最佳大學排行榜榜上有名的新州大學包括:羅格斯大學新不倫瑞克分校 (Rutgers-New Brunswick ,排名156)、羅格斯大學紐瓦克分校 (Rutgers-Newark,排名 645)、新澤西理工學院 (New Jersey Institute of Technology ,排名873)、史蒂文斯理工學院 (Stevens Institute of Technology ,排名1014)、蒙特克萊爾州立大學 (Montclair State University ,排名1428)、羅文大學 (Rowan University ,排名1882)。

近來全美各大學面臨研究經費削減、川普 (Donald Trump)政府諸多打擊的複雜局面,有些國際學生也因川普新政策而簽證被吊銷或無法獲得新的學生簽證 。美新世界報導年度排行榜如常公布。

榮登榜首的哈佛大學飽受川普政府施壓,校方拒絕接受一系列前所未有的要求,包括舉報違反學校行為準則的國際學生;國際學生約佔哈佛招生總數25%。該校並針對川普暫停對哈佛新生發放簽證、授權美國國務卿盧比奧(Marco Rubio)重新評估並可能撤銷部分在校生簽證的行政命令據理抗爭。

普林斯頓大學的國際學生約佔22%。