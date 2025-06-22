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賓州大學2025學年錄取率4.9% 創下新低

記者張聲肇／綜合報導
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賓州大學新學年錄取率4.9%，創下賓大史上最低紀錄。(賓大臉書)
賓州大學新學年錄取率4.9%，創下賓大史上最低紀錄。(賓大臉書)

賓州大學2025學年錄取率4.9%，創下賓大史上最低紀錄，此數據也顯示這所常春藤學府盡管面臨諸多挑戰，仍然炙手可熱。

招生學院院長素爾(Whitney Soule)日前在該校董監事會上報告，今年秋季班收到7萬2544份入學申請書，錄取了3530人，錄取率比去年5.4%更低。候補名單則有2420人。錄取人數當中，已有68.6%表明將註冊就讀。

根據統計，近四年來，賓大的整體錄取率為5%-6%左右，不斷的下跌。早申請(early decision)錄取率在15%左右，也是呈下跌趨勢。

新學年新生來自全美49州、六個海外領地、95國，本州生占15%，費城就有155名。國際學生占13.7%，校友子女或子孫女等所謂的「傳承生」(legacy students)占比13.6%。

素爾說，美國的高等教育經歷了問題複雜的一年，「盡管如此，錄取學生所展現的成就、決志與雄心，特別讓我們感到寬慰。」

董監事也選舉拉嘉文展(Ramanan Raghavendran)續任董事長。拉嘉文展是Amasia創投公司共同創辦人暨合夥管理人，去年元月波克(Scott L. Bok)突然辭職後，擔任董事長。

擁有三個賓大學位的拉嘉文展2014年期擔任董事，16日當選連任董事長，任期四年。家在舊金山灣區的拉嘉文展說，他對賓大有「巨大無比的責任感。」

洛杉磯募款志工普拉特(Julie Beren Platt)也當選連任副董事長，任期到12月。

校長普拉特(Julie Beren Platt)的任期到2027年6月，這屆董事會和校務領導階層將共同面對美國高教史上最大的挑戰，他們聚集討論了川普的國際學生政策，以及禁止12國國民入境美國的決策。賓大有200名學生來自這12國。

川普刪減聯邦給大專院校的補助經費，打算大幅提高捐贈稅，還對大學發動各種各樣的調查，都將對賓大造成影響，目前當局更對賓大經費的外國來源，以及2021-22年游泳校隊女子隊有變性人一事，發動調查。

賓大 川普 費城

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