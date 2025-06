洪蘭簡介:台大 學士,加州大學 河濱校區實驗心理學博士,曾在加州大學爾灣 醫學院神經科及耶魯大學 哈斯金實驗室做博士後研究,在聖地牙哥 沙克生物研究所任研究員,並在加州大學擔任研究教授。

1992年返台,先後在中正大學、陽明大學任教,併為中央大學認知神經科學研究所創所所長。現為中央大學認知神經科學研究所講座教授,台北醫學大學及清華、交大、陽明、中央四校聯合系統講座教授。

近年來有感於教育是國家的根本,而閲讀是教育的根本,先後到台灣大大小小一千五百所以上的中小學做推廣閲讀的演講。

十多年來致力於譯介認知心理學、神經科學及生命科學等領域書籍,已翻譯五十七本書,並在各大報章雜誌寫專欄。

著作繁多,包括《講理就好》系列十本(遠流出版),《靜下來,才知道人生要什麼》《從大腦看人生》《從收穫問耕耘,腳踏實地談教育》《歡樂學習,理所當然》《見人見智》《教育創造未來》《自主學習,決定未來》《打開大門,讓世界進來》(以上為天下文化出版)等。(來源:https://bookzone.cwgv.com.tw/author/75)

請填寫以下報名表格,以便準備座位6/29 (日) 10:00am 洪蘭教授-大腦與人生:幸福的智慧

https://form.jotform.com/250832879132461

