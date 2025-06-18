大費城僑學界華人社團聯席會議 慶祝雙親節 野餐聯誼活動

參加野餐活動的各界人員大合影。

五月的陽光滿載感恩，六月的微風傳遞親情。6月12日中午，大費城 僑學界華人 社團聯席會議（下簡稱僑學界）在景色優美的東北區河邊公園（Pennypack on the Delaware），舉辦以感恩、團結、文化傳承為主題的慶祝雙親節郊遊野餐聯誼活動。當天天氣晴朗，陽光普照，800多名僑學界成員，攜家帶眷，倘佯在綠意盎然，河水淙淙的江畔公園裡，中國駐紐約總領事館領事周凱良、榮頂遠道前來參加活動，與費城父老鄉親們話家常，敘舊情，交新友，開啟感恩溫馨的快樂之旅。聯誼活動由張天晨、楊笑笑主持。

當天的野餐美食，由僑學界的歷任秘書長們黃偉星、王建明、梁鴻生、任美清、林明華、葉慧民、張天晨共同提供，有脆皮乳豬、烤雞翅膀、薑蔥白切雞、炸春捲、大鵬炒米粉、揚州炒飯、東北餃子 等和各種水果飲料，琳琅滿目，香飄四溢。梁鴻生與義工們忙前忙後分發美味的食品，氣氛溫馨愉悅。

秘書長黃偉星代表僑學界向各位的到來表示熱烈歡迎，他說，今天舉辦的慶祝雙親節活動，是感恩父母，弘揚中華民族孝道文化，增加社區和諧與團結，加強各社團之間的友誼，促進中美兩國民間交流與合作。衷心感謝領事周凱良、榮頂親臨現場，為本次活動增添光彩。感謝許多的幕後工作人員，為這次郊遊野餐做了大量的準備工作，感謝歷屆秘書長們為活動出錢出力，出謀獻策，充分體現了團結一致的團隊精神。希望團聚活動能帶領人們回歸自然，吃玩開心，並祝大家一生平安，幸福長久。

領事周凱良致辭表示，聯誼活動為父老鄉親們提供了相互交流的平臺，促進了會員間的瞭解及團隊合作意識，豐富了業餘生活。希望大家在浪漫舒適的環境中盡情放鬆，享受生活，開拓視野，培養熱愛生活的美好情趣。總領館會一如既往的為鄉親們提供服務，祝願大家度過開心愉快的一天。

與此同時，為感恩所有父母為家庭付出的艱辛，黃偉星自掏腰包，向當天參加活動的70歲以上耆老們派發紅包，眾人興高采烈的領取寓意健康長壽的美好祝福，笑逐顏開，歡樂的氣氛傳遞給現場的每一位成員。

美食之餘，當然少不了文藝表演。楊笑笑首先送上一首歡樂的《好運來》，接著富貴軍樂團、CoCo舞隊、歡樂、快樂舞隊，安良工商會姐妹們、南費城中山舞隊依次獻上歡快的舞蹈，任美清即席揮毫毛筆字，好朋友老人中心 表演太極劍，張西川武術表演，遊誠耀太極拳演繹，Peter高歌《天堂》，拔河比賽，眾人載歌載舞，各顯神通。張天晨最後說，今天以感恩之名相聚，用文化架起心靈的橋樑，願對父母的愛，對傳統的堅守，對社區的溫情，永遠延續下去；願親情與友誼，永不散場。祝眾人開心快樂每一天。