按喇叭躲路怒 新州駕駛轉往便利店買刮刮樂…中60萬

為躲閉路怒，新州駕駛跑進便利商店買刮刮樂，幸運中了60萬。(新州彩券局官網)

新澤西州 一名彩票玩家日前駕車時，因對一輛停在路上不動的車子按喇叭而惹惱對方，為了逃避可能發生的路怒事件，躲進一家7-11便利商店，順手買了刮刮樂，沒想到驚喜刮中60萬獎金。

這名幸運的駕駛怎麼也沒想到，離開商店時竟多了60萬元意外財。

這件事情發生在6月3日。新州 彩票公司(New Jersey Lottery)轉述中獎人陳述表示，當天該名住在埃塞克斯郡(Essex County)的彩票玩家，在南奧蘭治(South Orange)山谷街(Valley Street)上駕車，碰到有輛車停住了，他先是等待車主移車，但後來忍不住按了喇叭，

對方車內司機卻絲毫沒有要啟動車子的意思，這位彩票玩家感覺到被怒目相視，不想惹麻煩的他，於是開著車子前往附近的7-11便利商店，心想「到店裡買張彩票吧」。

沒想到，這位駕駛為了走避路怒事件做出明智決定，他花30元買一本「巨型填字遊」(Colossal Crossword)，結果匹配到10個單詞，贏得最高獎金；不僅如此，還在店裡買Pick-3和Pick-4彩票，額外賺到100元。

這位彩票玩家由衷感謝那位無意間迫使他停車的司機。

這位幸運駕駛是不折不扣的彩票玩家，過去幾個月分別買彩票贏得5000元、1000元和700元獎金。

這次一口氣中獎60萬元，這位玩家已制定計畫好好善用這筆獎金，準備先還清債務，再稍微幫忙孩子。

這次的60萬獎金，是「巨型填字遊」三個最高獎金中的中獎首例，另有兩張仍在流通；針對這款4月9日推出的刮刮樂，彩票公司共印製184萬8880張票券。

依照規定，自2020年1月以來，新澤西州的彩票中獎者有權利選擇保持匿名。